El único museo petfriendly de Sevilla: ilusiones, diversión y talleres para los más pequeños

El próximo 23 de septiembre el Museo de las Ilusiones de Sevilla celebrará por tercer año consecutivo el Día de las Mascotas, una efeméride que si bien es cierto que se celebra el 11 de abril en esta ocasión la han querido hacer coincidir con la celebración del Día Internacional del Perro Adoptado.

Durante la jornada, para la que ya se puede comprar la entrada, las personas que acudan con su mascota a las instalaciones del museo recibirán un obsequio por parte de la organización. Además, el día 23 también habrá un taller especial de creación de tote bags (bolsas de tela) en el que las personas interesadas podrán personalizarlas con diseños inspirados en sus mascotas.

Venta de entradas

Las entradas tanto para acceder al Museo de las Ilusiones con mascota como para poder participar en el curso especial de diseño de tote bags que tendrá lugar ese mismo día ya están disponibles en la página web del museo. La entrada al museo para mascotas con su dueño es de 10 euros por persona mientras que la participación en el taller de bolsas de tela tiene un precio de 15 euros. Los materiales necesarios los proporcionará el propio museo.

El resto de días, la entrada general al Museo de las Ilusiones tiene un precio de 13 euros para los adultos y de 10 euros para niños y niñas entre 5 y 15 años. También disponen de descuentos familiares especiales que se pueden consultar en su página web.

Un museo petfriendly

El Museo de las Ilusiones es uno de los pocos lugares de este tipo al que se puede acceder con mascotas sin ningún tipo de restricción. Desde la organización del museo recomiendan hacer la visita en las primeras horas del día o en las últimas de la jornada, ya que hay menos afluencia de público y, por tanto, menos estímulos para los amigos peludos.

Como un destino pet-friendly no solo promueven la posibilidad de acceder a los sitios públicos con las mascotas. También nos empeñamos en fomentar la adopción frente a la compra de animales y concienciar sobre el abandono animal.

El Museo de las Ilusiones de Sevilla es un destino único de entretenimiento educativo que permite tanto a los más pequeños como a los adultos sumergirse en el maravilloso mundo de las ilusiones. Durante todo el recorrido los visitantes disfrutarán de más de 60 exhibiciones visuales y educativas con hologramas, ilusiones ópticas y salas inmersivas diseñadas para estimular los sentidos.Además de esto, el museo organiza diferentes eventos privados y, especialmente, en periodos vacacionales organiza algunos talleres como los anteriormente mencionados.