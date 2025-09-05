Actividades especiales para que los más pequeños inauguren septiembre en el Pabellón de la Navegación de Sevilla

El Pabellón de la Navegación de Sevilla, en colaboración con el sistema educativo, abre las puertas a partir del mes de septiembre para que niños y adolescentes puedan asistir a sus instalaciones y disfrutar con ellas.

Con talleres y actividades adaptados a las etapas de Infantil, Primaria, Secundaria y Bachillerato, este espacio ubicado en la Isla de la Cartuja, podrán aprender con dinámicas centradas en la navegación, su ciencia, tecnología, historia, geografía y su faceta humana. Hablamos de astronomía, la física de los barcos, la tecnología en la construcción naval y en los instrumentos de navegación, la nutrición, el medio ambiente marino, las relaciones humanas en el mar, etc.

Visita a la exposición permanente y Torre Mirador

Consiste en el recorrido guiado por las salas del Pabellón y la Torre Mirador, un entorno estimulante y divertido en el que se desarrollan dinámicas participativas con las que se explican los distintos contenidos. Es una actividad recomendada para todas los ciclos educativos.

La duración de esta visita es de 90 minutos, con un aforo de un mínimo de 20 personas y un máximo de 30 más un acompañante que podrá acceder de manera gratuita. El precio por persona de la visita guiada es de 4 euros, mientras que el de la visita guiada junto con el taller es de 7 euros (esta última opción tiene una duración de tres horas con la inclusión de un descanso).

Los talleres son actividades con dinámicas grupales participativas guiadas por un monitor. Se desarrollan en el aula didáctica o en el espacio expositivo y tienen una duración aproximada de 45 minutos. El aforo de un mínimo de 20 personas y un máximo de 30 más un acompañante que podrá acceder de manera gratuita. El precio por persona y taller es de 4 euros.

Cómo hacer la reserva

Para poder realizar la reserva de la actividad es imprescindible solicitar la visita a través del formulario online accesible en el siguiente enlace.

Una vez recibida la solicitud de reserva se contactará con el responsable del grupo para confirmar la disponibilidad y concretar los contenidos específicos de la visita. Se puede obtener más información en el teléfono: 954 043 111, o por mail en reservas@pabellondelanavegacion.es