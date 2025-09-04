Los Mojinos Escozíos, gratis en concierto este viernes a 20 minutos de Sevilla

Este año, del 17 al 21 de septiembre, tendrá lugar la celebración de la Feria de Coria del Río, municipio sevillano ubicado a algo más de 20 minutos en coche desde la capital que durante estos días festejará a lo grande una de sus fechas más señaladas. En el contexto de las citas culturales y las actividades que se harán en la preferia, el municipio acogerá la visita del grupo Los Mojinos Escozíos con su gira “Semos Los Más Grandes 2025”.

El concierto tendrá lugar el viernes, 5 de septiembre, a las 22:00 horas, en el Prado de la Soledad de Coria del Río. Una noche de rock, humor y espectáculo puro con una de las bandas más auténticas del panorama nacional con la que se podrá reír, cantar y saltar con un espectáculo único y gratuito muy cerca de Sevilla. La entrada para ver a Los Mojinos Escozíos es libre hasta completar aforo, por lo que se aconseja acudir con tiempo si se quiere disfrutar del concierto.

Sobre Los Mojinos Escozíos

Los Mojinos Escozíos es un grupo de música español que destaca, sobre todo, por las letras de sus canciones, con un tono irreverente y humorístico. Su estilo ronda entre el hard rock y el heavy metal, aunque algunas canciones también se encuentran influenciadas por el blues rock.

La banda, que se formó en el año 1994 en Barcelona, está formada por Miguel Ángel Rodríguez «El Sevilla», Vidal Barja Jr. «Vidalito», Juan Carlos Barja «Zippy», Vidal Barja «El Puto» y Ale Rodríguez «El Kanishe» y mezcla ritmos catalanes con andaluces. Tras actuar en pequeños locales, su suerte cambió cuando el productor Esteve Coll los vio en un festival y les propuso grabar una maqueta que, tras ser rechazada por una discográfica por considerarla "impresentable y obscena", llegó a manos del popular locutor de radio José Antonio Abellán. Este comenzaría a pinchar sus canciones y el fenómeno estalló.

En 1996, publicaron su primer álbum, Mojinos Escozíos, que, gracias al apoyo de la radio, consiguió un Disco de Oro. Sin embargo, la explosión definitiva llegó en 1998 con su segundo trabajo, Demasiao perro pa trabajá, demasiao carvo pal rocanró. El álbum fue un éxito masivo, alcanzando el doble disco de platino y convirtiéndolos en una de las bandas más populares del país. Canciones como "Chow Chow" se convirtieron en himnos que se conocen incluso a día de hoy.

En los 2000 se consagraron de manera absoluta. Publicaron trabajos que fueron todo un éxito como En un cortijo grande el que es tonto se muere de hambre (2000), Las margaritas son flores del campo (2001) o Semos unos mostruos (2004), alcanzaron repetidamente la certificación de Disco de Platino.

Lejos de ser una moda pasajera, Mojinos Escozíos ha demostrado ser uno de los grandes grupos musicales del panorama español para varias generaciones. Trabajadores incansables, este año vuelven a los escenarios con una gira que promete ser inolvidable.