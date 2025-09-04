Qué hacer en Sevilla en septiembre: planes que solo pueden hacerse durante este mes en la ciudad

La llegada del mes de septiembre trae consigo la vuelta a la rutina, el bullicio en las calles de la ciudad tras los meses de verano y unas temperaturas que aunque continúan siendo veraniegas son mucho más agradables que las de julio y agosto. Este mes la ciudad de Sevilla está llena de alegría, ambiente y algunos planes que solo se pueden hacer en septiembre en la ciudad.

Exposiciones y visitas

Durante el mes de septiembre espacios como CaixaForum ofrecen algunas exposiciones para todos los públicos como Postales de Otros Mundos, una experiencia inmersiva de realidad virtual que invita a viajar por el sistema solar de la mano de algunas de las sondas espaciales que han fotografiado sus planetas y gran parte de sus satélites. En el espacio CICUS, de la Universidad de Sevilla, también se podrá disfrutar de la exposición Presente fragmentado, una muestra formada por una selección de piezas pertenecientes al Fondo de Artes Plásticas. Esta última es gratuita y el horario es de lunes a viernes, de 10:00 a 13:30 y de 17:30 a 20:00 horas.

Cine de verano

Hasta el 7 de septiembre el Patio de la Diputación de Sevilla seguirá siendo el cine de verano más famoso de la ciudad. En esta ocasión, el viernes, 5 de septiembre, se proyectará la película Koln 75. Basada en hechos reales, esta producción aborda la verdadera historia de Vera Brandes, icono adolescente de la escena musical de Colonia en los años 70, que lo arriesgó todo para organizar el mayor concierto en solitario de la historia de la música: el legendario Concierto de Colonia de Keith Jarrett. La película se podrá ver a las 22:00 horas y el precio de la entrada es de 4,50 euros.

Conciertos en lugares únicos

Antes de que se acabe el verano, los Jardines de los Reales Alcázares de Sevilla seguirán siendo el escenario de algunos artistas y cantantes en sus Noches en los Jardines. En esta ocasión el viernes, 5 de septiembre, actuará el grupo musical Sephardica, especializado en la interpretación de músicas e instrumentos históricos. Estos cuatro músicos proponen un viaje musical y emocional por los ecos del Romancero Viejo y los cancioneros del siglo XVI.

A través de su característico enfoque que fusiona rigor histórico, teatralidad y sensibilidad contemporánea, el cuarteto formado por Emilio Villalba, Sara Marina, Irene Arévalo y Patry Cruz revive el alma de una tradición oral que se cantaba en patios, plazas y cortes. Este programa recoge romances populares, danzas y piezas del repertorio sefardí, adaptados con instrumentos de época y una cuidada narración que convierte el concierto en una experiencia envolvente y única. El concierto tendrá lugar a las 22:30 horas y el precio de la entrada es de 7 euros.