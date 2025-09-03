Jornadas de Alimentación Consciente en el Mercado de Triana: una oportunidad gratuita para conocer cómo comemos

A lo largo de este mes de septiembre el Mercado de Triana acogerá las Jornadas de Alimentación Consciente, una cita completamente gratuita y abierta al público que busca acercar la salud al día a día de los sevillanos y sevillanas a través de la alimentación.

Las jornadas, que tendrán lugar todos los miércoles de septiembre, estarán guiadas por Silvia Parra, farmacéutica especialista en Psiconeuroinmunología Clínica (PNI) y miembro del equipo de la Clínica Golden Sevilla, quien estará disponible para resolver dudas y ofrecer orientación personalizada a todas las personas que se acerquen al mercado durante las sesiones.

Fechas y horarios de las sesiones

Las sesiones se desarrollarán en horario de 10:00 a 14:00 horas, todos los miércoles del mes y con una temática diferente cada semana:

Miércoles 3 de septiembre: Alimentación y Salud Digestiva

Miércoles 10 de septiembre: Alimentación y Salud Mental

Miércoles 17 de septiembre: Alimentación en las diferentes etapas de la mujer

Miércoles 24 de septiembre: Alimentación Antienvejecimiento.

El acceso a las jornadas es libre y gratuito hasta completar aforo.

Qué es la alimentación consciente

La alimentación consciente, también conocida como Mindful Eating, es un enfoque que aplica la atención plena a la experiencia de comer, poniendo especial consciencia a los pensamientos que se generan en torno a la comida y al acto de comer, las emociones que se despiertan, las sensaciones físicas que se pueden apreciar y los comportamientos antes, durante y después de comer.

El objetivo que se persigue con la alimentación consciente es relacionarse con la comida de una manera saludable y escuchando a las necesidades y señales del cuerpo, ya que no a todo el mundo le sientan igual los mismos alimentos. No se trata de hacer una dieta, sino de poner atención en cómo comemos y qué manifiesta nuestro cuerpo cuando lo hacemos.

En los últimos años, y dado el rápido aumento de diagnósticos de casos de intolerancias alimenticias, este enfoque se ha puesto especialmente de moda por su efectividad para reducir el estrés, controlar el hambre emocional, mejorar la digestión y disfrutar más de la comida y de una mejora de la salud física y mental. Su popularidad se debe a que ofrece un enfoque integral para el bienestar, con un abordaje holístico al promover la conexión con el propio cuerpo y sus señales de hambre y saciedad.