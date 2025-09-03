O'Funk'illo gratis en concierto este sábado en la feria de este pueblo sevillano

El próximo sábado, 6 de septiembre, el grupo de funk rock andaluz O'Funkillo actuará de forma gratuita en la Caseta Municipal de la Feria de Espartinas a las 23:59 horas. La entrada será libre hasta completar y junto a él también actuarán, el viernes, Los Inhumanos, el grupo que interpreta la mítica canción Me duele la cara de ser tan guapo. El concierto de estos últimos también será a las 23:59 horas del 5 de septiembre.

La Asociación de mujeres “Entre Mantones y Seda” y la alcaldesa Cristina Los Arcos serán los encargados de inaugurar la Feria de Espartinas 2025, que empezará mañana, jueves 4 de septiembre, a las 22:00 horas y que se extenderá hasta el próximo domingo.

Respecto a las actividades, el domingo se celebrará la comida homenaje a la tercera edad en la Caseta Municipal, día que el Ayuntamiento ofrecerá la recepción a sus trabajadores. La agenda de eventos se completa con la atracción “Rodando voy, rodando vengo”, una enorme gymkana para toda la familia con diversión asegurada (viernes 5 de septiembre, 17.00 horas-20.00 horas. Pabellón Municipal de Deportes) o “El Gran desafío feriante” (sábado 6 de septiembre, 19.00-21.00 horas. Pabellón Municipal de Deportes); la III Carrera Flamenca Infantil (sábado 6 de septiembre, a las 12.00 horas. Estadio Municipal Inma Gabarro) y la actuación infantil “El Templo Encantado” (sábado 7 de septiembre, 14.00 horas. Caseta Municipal). Por último, el domingo se celebrará el tradicional concurso de sevillanas. Los jóvenes podrán disfrutar de Dj Karlos Ferreiro en la Caseta Municipal el viernes y el sábado de 0.20 a 5.45 horas.

En su compromiso por ser una feria libre de violencias machistas, por cuarto año consecutivo, la Feria de Espartinas contará con un Punto Violeta, un lugar informativo donde las mujeres que acudan a la cita podrán conocer de primera mano las herramientas que el Área de igualdad y Políticas Sociales de este ayuntamiento pone a su disposición en caso de cualquier tupo de abuso o caso de violencia de género.

El stand se encontrará junto a la Caseta Municipal, en una carpa morada en la que habrá personas con formación en materia de género que puedan acompañar o asesorar a cualquier mujer que se sienta violentada durante el evento. Con esta iniciativa se pretende que las fiestas transcurran con normalidad y sin violencia de ningún tipo.

Por otro lado, como se viene haciendo desde 2019, el ayuntamiento de la localidad ha implantado dos horas libres de ruido en las atracciones de la feria para que los niños y niñas con sensibilidad auditiva y necesidades especiales puedan disfrutar de la feria en las mismas condiciones que el resto de personas y en un entorno seguro para ellos y ellas. La medida estará vigente el jueves y el sábado, desde las 19:00 hasta 21:00 horas. La Feria terminará con un espectáculo de música y fuegos artificiales de bajo impacto sonoro.

La feria de Espartinas es un reclamo no solo para los vecinos y vecinas de la localidad sino para las personas de los pueblos colindantes que ven en estas fiestas un excelente motivo para disfrutar de una de las mayores tradiciones andaluzas.