Emilio A. Boja Malavé continuará al frente del Ateneo de Sevilla

El Ateneo de Sevilla ha informado que, una vez cumplimentado el plazo reglamentario para la presentación de candidaturas a la presidencia de la Institución, y conforme al calendario electoral establecido, en fecha de 9 de enero de 2026 a las 12:00, solo se ha registrado la presentación de una candidatura encabezada por Emilio A. Boja Malavé, actual presidente de la Docta Casa.

De acuerdo con lo dispuesto en los estatutos y en las normas que rigen el proceso electoral, esta circunstancia determina la proclamación automática del candidato único en la Asamblea General de Cuentas y Elecciones, que previamente fue convocada para el día 27 de enero de 2026, sin necesidad de votación.

En esa fecha se realizará, por la Comisión Electoral, dicha proclamación, tras haber certificado oficialmente el correcto desarrollo del proceso, el cumplimiento de los plazos establecidos y la inexistencia de candidaturas alternativas a la actual de Emilio A. Boja Malavé, garantizando igualmente que en todo momento se ha dado cumplimiento a la legalidad, transparencia, y normalidad en el proceso electoral.