La empresa sevillana Ciclogreen lanza el reto '30 días en bici' al trabajo

El Reto 30 Días en bici by Ciclogreen es un reto que promueve la movilidad sostenible en las empresas. Se celebra durante el mes de abril –del 1 al 30, ambos días inclusive– y en dicho reto, se favorece que los participantes acudan al trabajo o se desplacen en bicicleta. Nuestros hábitos de movilidad son una fuente considerable de emisiones de CO2 y, por tanto, de contaminación. No obstante, existen alternativas, como la bicicleta que "es una solución muy sencilla para los grandes problemas de movilidad de las ciudades", afirma José María Muro, cofundador de Ciclogreen.

Los empleados de las distintas organizaciones, para poder participar en el reto, han de registrar sus desplazamientos en bicicleta a través de la aplicación móvil de Ciclogreen. En la web del reto se incluye un ranking con las diferentes estadísticas, de manera que las empresas participantes podrán competir entre ellas por ser la más sostenible. Se alzará con el primer puesto la organización cuyos empleados hayan recorrido más kilómetros sostenibles pedaleando.

Este fomento de la movilidad ciclista se apoya principalmente en la gamificación. Los empleados acumulan 'ciclos' –puntos– por cada kilómetro recorrido, de tal manera que se establece un mínimo para poder superar el reto. Aquellos usuarios que lo consigan, entrarán en el sorteo de premios y regalos sostenibles.

Además, los usuarios también pueden consultar en su perfil las métricas de sus desplazamientos, descubriendo así cuánto CO2 han evitado emitir a la atmósfera gracias al uso de la bicicleta. Igualmente, los responsables de cada empresa tienen acceso a un panel del control desde el cual la organización puede calcular su reducción de emisiones de CO2 durante el mes que dura el reto.

Este cálculo de la reducción de la huella de carbono durante el mes de abril es una de las principales ventajas que obtienen las compañías participantes. Según José María Muro, con el Reto 30 Días en bici by Ciclogreen se pretende "ayudar a aquellas empresas que quieren fomentar una movilidad sostenible más activa y saludable al trabajo". El cofundador de Ciclogreen asegura también que el reto está dirigido para todo tipo de organizaciones, "ya sean empresas con estrategias muy definidas y alineadas con los Objetivos de Desarrollo Sostenible o, por el contrario, organizaciones que quieran empezar a trabajar en este sentido".

La bicicleta como medio de transporte no contaminante

En otros retos de movilidad que lanza Ciclogreen, se fomenta el uso de todos los medios de transporte sostenible. No obstante, en este caso, el Reto 30 Días en bici by Ciclogreen se centra tan solo en la bicicleta por ser esta una de las formas de transporte menos contaminantes. Los desplazamientos en bicicleta generan cero emisiones, no producen contaminación acústica y, al pertenecer a la movilidad activa, repercuten también en una mejora de la salud.

En la edición anterior, 70 empresas apostaron por la movilidad sostenible. En total, los más de 13.700 usuarios recorrieron casi 167.000 kilómetros, lo que se tradujo en un ahorro de más de 41.700 kg. de CO2 a la atmósfera.

De momento, para la edición de este año, ya hay varias empresas que han confirmado su participación en el Reto 30 Días en bici by Ciclogreen. Algunas de ellas son Renfe, Carrefour, Embarba, Fraternidad Muprespa, Teledyne Anafocus, Altafit y Batz Group, entre otras.

No obstante, el fomento de una movilidad más sostenible y eficiente no es solo tarea del sector empresarial privado. Por ello, hasta la fecha también se han inscrito varias universidades, como la Universidad de Cádiz, la de Alicante, la de Valladolid, la de Burgos o la Universidad da Coruña. Igualmente, también una entidad pública como es la Diputación de Granada ha confirmado su participación en el Reto 30 Días en bici by Ciclogreen.

En la página web del reto https://www.reto30diasenbici.com/ se encuentra toda la información y los pasos que han de seguir las organizaciones y sus empleados para poder participar.