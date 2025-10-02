Consigue dos entradas para 'Disfrutona' el show de Eva Soriano
Participa antes del 9 de octubre
Eva Soriano llega al Cartuja Center el próximo 11 de octubre con un espectáculo lleno de energía, espontaneidad y mucho humor. Con Disfrutona, la humorista ofrece una propuesta que promete risas aseguradas y una conexión única con el público.
Desde Diario de Sevilla, sorteamos 3 invitaciones dobles para asistir al espectáculo. Participa antes del 9 de octubre. Es muy sencillo, solo tienes que rellenar con datos veraces el formulario que encontrarás a continuación.
¡Mucha suerte!
También te puede interesar
Lo último
Las dos orillas
José Joaquín León
Septeto de rectores
CONTENIDO OFRECIDO POR SAILGP