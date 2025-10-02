Consigue dos entradas para 'Disfrutona' el show de Eva Soriano

Eva Soriano llega al Cartuja Center el próximo 11 de octubre con un espectáculo lleno de energía, espontaneidad y mucho humor. Con Disfrutona, la humorista ofrece una propuesta que promete risas aseguradas y una conexión única con el público.

Desde Diario de Sevilla, sorteamos 3 invitaciones dobles para asistir al espectáculo. Participa antes del 9 de octubre. Es muy sencillo, solo tienes que rellenar con datos veraces el formulario que encontrarás a continuación.

Llévate dos entradas para 'Disfrutona' El show de Eva Soriano que llega a Sevilla el 11 de octubre Quiero Asistir Al pinchar en el botón "Quiero Asistir" aceptas las bases legales del concurso y la Política de Privacidad .

¡Mucha suerte!