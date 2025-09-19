Espectáculo gratuito de drones para cerrar la feria de una manera espectacular en este pueblo de Sevilla

El próximo domingo, 21 de septiembre, como broche final a la semana grande de Coria del Río, el ayuntamiento de la localidad sevillana ha organizado un espectáculo luminoso de drones como alternativa al cierre habitual de las ferias con fuegos artificiales. Se trata de una interesante novedad con la que se trata de preservar la calma de las personas con sensibilidad auditiva así como de los animales, que durante los espectáculos de pirotecnia sufren ataques de pánico por el ruido.

Ya el año pasado, el ayuntamiento coriano tomó la decisión de eliminar el castillo de fuegos artificiales con el que se ponía fin a la fiesta en la orilla del Guadalquivir. El motivo, facilitar que las personas con hipersensibilidad auditiva no se marchasen de la feria antes de tiempo, sino que disfrutasen junto a sus vecinos de un momento que marca el fin de la fiesta y del verano en Coria del Río. Ahora, el consistorio ha dado un paso más allá y confía el cierre de su fiesta a 150 drones que sobrevolarán el río Guadalquivir para ofrecer un espectáculo de luz y color único en un marco incomparable como es la orilla del río grande de Andalucía.

El alcalde de Coria del Río, Modesto González, ha asegurado que se trata de un ejemplo claro de evolución: «La sociedad ha avanzado mucho en los últimos años en cuanto a empatía se refiere. Antes, las personas con diversidad funcional tenían que luchar por adaptarse al entorno en el que vivían. Por suerte, estamos concienciando a la ciudadanía de que no podemos seguir viviendo de espalda a ellos, sino que tenemos que poner cada uno nuestro granito de arena para facilitar la vida del conjunto». En este sentido ha querido señalar que el hecho de que se hagan más accesibles las calles para personas con movilidad reducida o se reduzcan los ruidos para quienes tengan hipersensibilidad auditiva «son cambios que a veces resultan insignificantes y otras veces pueden parecer más impactantes pero la única finalidad es mejorar la convivencia».

Cuándo y dónde tendrá lugar el espectáculo

El espectáculo de drones como colofón a la Feria de Coria del Río, una de las celebraciones más importantes de esta localidad, tendrá lugar el domingo, 21 de septiembre, cuando llegue la medianoche (del ya día 22) sobre la orilla del río Guadalquivir en el municipio. la exhibición durará, aproximadamente, unos 15 minutos. Esta cita es completamente gratuita, por lo que se aconseja acudir con tiempo para hacerse con un buen sitio para poder presenciar este increíble espectáculo.

La Feria de Coria del Río es una de las más antiguas de Andalucía. Se fundó en el año 1838 y sus cerca de 190 años le avalan como uno de los eventos más importantes y esperados del municipio y los alrededores. Su centenaria historia ha hecho que la festividad siempre vaya evolucionando acorde a los tiempos, algo que queda patente con esta forma tan innovadora de concluir una fiesta tan importante para el municipio.