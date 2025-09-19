Triana se prepara para acoger el Zoco San Jacinto, un mercado solidario de la mano de la asociación Fibrotriare

Este fin de semana, los días 19 y 20 de septiembre, el barrio trianero acogerá la cita Zoco San Jacinto, un mercado benéfico de la mano de la asociación Fibrotriare con el que se pretenden reunir fondos para ayudar en la investigación de la fibromialgia de la mano de la venta de productores artesanos y locales.

Entre las 10:00 y las 22:00 horas la céntrica calle San Jacinto acogerá hasta un total de doce firmas artesanas con una amplia variedad de productos cuyos puestos estarán repartidos a lo largo de toda la calle, de manera que no se tratará de un mercado en el que los artesanos estén continuos unos a otros, sino que se irán repartiendo por la calzada para compartir espacio con las terrazas y comercios que están de manera habitual en San Jacinto. Como dicen desde la organización, se trata de un mercado repartido por la calle «como en pequeñas pinceladas».

Entre las firmas presentes que habrá este fin de semana en esta popular vía trianera se podrán encontrar productos artesanos como cerámica, ropa de bebé, ropa y bisutería personalizada, artesanía elaborada con macramé, puesto de plantas y jardines eternos introducidos en tarros de cristal, bisutería hecha con resina y plantas, puesto de velas aromáticas hechas a mano o fundas de gafa hechas con resina, entre otros.

La idea es que al menos el 80% del producto que ofrecen en los diferentes puestos esté hecho de manera completamente artesanal y que no suponga una competencia para los comercios que ya hay instalados en esta zona de Triana, de forma que puedan convivir ambos comerciantes, los del mercado y los habituales.

Es la tercera ocasión que se celebra Zoco San Jacinto, una iniciativa que está teniendo muy buena acogida y que ya fue todo un éxito en el pasado mes de abril y mayo, por lo que se pretende celebrar una vez al mes durante el curso escolar. La idea con este evento es poder consolidar un mercado solidario, al estilo del que se celebra en la calle Asunción, de la mano de las asociaciones Fibrotriare y ASAAR, volcadas en enfermedades como la fibromialgia, el Síndrome de Fatiga Crónica o la sensibilidad química múltiple.

Sobre Fibrotriare

Fibrotriare es una asociación sin ánimo de lucro cuyo fin es atender, favorecer y promocionar a los pacientes de Fibromialgia, Síndrome de Fatiga Crónica y Sensibilidad química Múltiple en las diferentes actividades sociales y laborales así como en el ámbito familiar. Por ello buscan realizar todas aquellas actividades que contribuyan a mejorar la calidad de vida de la persona enferma, así como prevenir y tratar dichas enfermedades.

Entre sus labores está la de asistir a quienes padecen fibromialgia, Síndrome de Fatiga Crónica o sensibilidad química múltiple en los aspectos médicos-social y laboral, para lograr una plena integración en la sociedad. En la asociación también organizan talleres además de otros eventos, con el fin de beneficiar el estado de calidad de vida de los asociados y asociadas, entre los que están el curso de reiki, yoga, masaje tailandés o acompañamiento psicológico para quienes lo necesiten.