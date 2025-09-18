Planes irresistibles para un fin de semana caluroso de septiembre en Sevilla

Las altas temperaturas que se han asentado durante estos días a la ciudad dan buena cuenta de cómo el verano parece resistirse a marcharse. A pesar de que con el calor siga apeteciendo darse un buen chapuzón o escaparse a la playa durante el fin de semana, la hispalense tiene preparados algunos planes para todos los gustos para el fin de semana del 19 al 21 de septiembre:

Comedia Mejor es posible

La compañía Síndrome Clown interpretará la comedia Mejor es posible en la Sala Cero el jueves y viernes, a las 20:30 horas. En ella se abordan temas como las crisis de parejas, los problemas con el trabajo o la dificultad para comprar una casa. Que encuentres un trabajo mejor, es posible. Si no puedes pagar tu hipoteca, pagas a duras penas un alquiler o vives todavía con tus padres… ¡Estupendo! Que te vaya mejor, es posible. Si no eres feliz en tu matrimonio, no encuentras pareja o nunca la has tenido… ¡Perfecto! Que tengas una relación mejor, es posible. Si todo te sale mal y no recuerdas la última vez que te reíste… ¡Enhorabuena! Que a partir de hoy te sientas mejor, es posible. El precio de la entrada para disfrutar de este espectáculo oscila entre 10 y 13 euros por persona.

Comedia El show de los compadres

Alfonso Sánchez y Alberto López celebran los quince años de sus populares personajes Rafi y Fali, los entrañables "compadres" que han conquistado a la audiencia con su humor y carisma. Desde su debut en YouTube, estos personajes se han convertido en un fenómeno cultural en la comedia española, simbolizando amistad y complicidad.

El próximo viernes, 19 de septiembre, a las 21:00 horas, interpretarán El show de los compadres, un espectáculo lleno de risas, música y sorpresas, reflejando el espíritu alegre de los personajes. Además, los fans tendrán la oportunidad de asistir a un evento exclusivo llamado "Entradas del Taco", donde podrán disfrutar de una experiencia VIP con degustación de jamón, vinos y quesos, y compartir un momento especial con los actores antes del espectáculo. La representación tendrá lugar en el Teatro Los Remedios. Hay entradas desde 12 euros.

Exposición Interior Berlanga

El espacio CaixaForum acoge la exposición Interior Berlanga, con la que quiere ofrecer una mirada íntima y nunca explicada sobre Luis García-Berlanga (1921-2010).

“Interior Berlanga” propone un recorrido de descubrimiento por la vida del cineasta, su obra y su proyección internacional. Ofrece una visión de la historia de España a través de sus películas, muestra los problemas con la censura y examina aspectos tan personales como son sus miedos. Miedo a la muerte, al futuro o a las mujeres, que se convierten en temas recurrentes en su obra.

Berlanga creó un universo propio berlanguiano que combina el imprevisto, la sátira, el costumbrismo y la caricatura. Como no podía ser de otro modo, la puesta en escena juega a favor de y acompaña a este imaginario, hasta llegar a un espacio tan valenciano como es una gran hoguera donde arden simbólicamente películas, temas y personajes.

La exposición estará vigente hasta el 20 de noviembre y se puede visitar de lunes a viernes, de 9:00 a 20:00 horas, Los fines de semana y festivos el horario es de 10:00 a 20:00 horas. El precio de la entrada es de 6 euros para el público general y gratuita para los clientes de CaixaBank así como para los menores de 16 años.

Noches en los Jardines del Alcázar

El viernes, 19 de septiembre, tendrá lugar la penúltima actuación del ciclo Noches en los Jardines del Alcázar de la mano del dúo formado por Mariarosaria D’Aprile (violín) y Tommaso Cogato (piano, quienes proponen un recorrido por la música europea del cambio de siglo con un programa que conmemora a Ravel, Satie y Bizet. La velada se abre con la *Pavane pour une infante défunte* de Ravel y continúa con su *Sonata para violín y piano n.º 2*, donde conviven lirismo y modernidad.

Las *Gnossiennes* de Erik Satie, en arreglo para violín y piano, introducen un clima introspectivo y enigmático, que da paso a la *Vocalise-étude en forme de habanera* de Ravel, marcada por acentos españoles. El cierre llega con la célebre *Carmen Fantasie*, donde la ópera de Bizet se reinterpreta con virtuosismo y energía cinematográfica gracias a la versión de Franz Waxman.El dúo, activo desde 2009, destaca por su difusión del repertorio italiano y español, así como por la reivindicación de compositores poco conocidos y su compromiso con la música contemporánea. El concierto tendrá lugar a las 22:30 horas y el precio de la entrada es de 7 euros por persona.

I Jornadas de Festival de Vídeos de Tik Tok

La Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de Sevilla acoge una nueva actividad centrada en el análisis crítico y la creación de contenidos igualitarios en redes sociales. El evento, que tendrá lugar el viernes, de 09:30 a 20:30 horas, cuenta con una programación variada en la que se abordan temáticas de gran actualidad, como la violencia de género en TikTok, a cargo del equipo de investigación de la ONGD Mujeres en Zona de Conflicto, o la divulgación científica y los discursos de odio y mansplaining en redes sociales, de la mano de la divulgadora sevillana Ángeles Taro.

También se imparte formación sobre cómo diseñar materiales coeducativos interactivos, digitales y adaptados a los códigos comunicativos de las plataformas sociales.

El alumnado interesado puede participar activamente mediante la creación de vídeos enmarcados en distintas categorías vinculadas a la igualdad: visibilización de las mujeres, comunicación en igualdad, fundamentos básicos de coeducación, materiales coeducativos y prácticas pedagógicas igualitarias. La actividad es gratuita, aunque es necesario inscribirse previamente.