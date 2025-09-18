Visitas a precio reducido al Acuario de Sevilla por la Noche en Blanco: cómo comprar tu entrada antes de que se agoten

El próximo viernes, 3 de octubre, el Acuario de Sevilla abrirá sus puertas con entradas a precio reducido y en horario de tarde con motivo de la celebración de la Noche en Blanco en la ciudad, que acogerá decenas de actividades culturales de diferente índole en muchas de sus calles.

En horario de 18:00 a 21:00 horas, el Acuario de Sevilla ofrecerá hasta tres pases para aquellas personas que quieran acompañar a los guías de estas instalaciones en una actividad especial y descubrir qué pasa en el océano cuando cae la noche. Se trata de una experiencia única para acercarse al acuario bajo una luz y un ambiente completamente distintos.

Los pases que se realizarán en la jornada vespertina del viernes, 3 de octubre, serán los siguientes:

De 18:00 a 19:00 horas.

De 19:00 a 20:00 horas.

De 20:00 a 21:00 horas.

Cómo adquirir las entradas

Puesto que el aforo es limitado es necesario adquirir la entrada previamente para poder realizar la visita. Para ello el Acuario de Sevilla pone a disposición de las personas interesadas un total de 1500 entradas a un precio único de 12 euros (el precio habitual para visitar el acuario es de 17 euros por persona) para visitar las instalaciones en la Noche en Blanco. Las entradas solo estarán disponibles a través de la página web del acuario y hasta agotar las 1500 disponibles.

Se pondrán a la venta 500 entradas por tramo horario, de manera que cuando el usuario compre la suya tendrá que seleccionar a qué hora desea acceder al recinto, pudiendo solo entrar en ese tramo horario para evitar aglomeraciones. Una vez finalizada la hora del pase, la entrada perderá su validez.

A tener en cuenta

Todas las personas (a partir de 4 años cumplidos) que accedan al recinto deben tener una entrada. Los niños de 0 a 3 años no tienen que comprar entrada, pero sí acreditar obligatoriamente la edad al acceder al acuario, o bien con su DNI o con el libro de familia.

El acceso puede realizarse a lo largo de la franja horaria, por lo que no debe realizarse obligatoriamente a las horas en punto. Una vez dentro del recinto se podrá permanecer el tiempo que se necesite hasta el cierre de puertas del acuario que será a las 22:30 horas.

El viernes 3 de octubre de 2025, a partir de las 18:00 horas, solo serán válidas las entradas de la Noche en Blanco. En el caso de que se agoten las entradas no será posible la compra de tickets para acceder a partir de dicha hora. Una vez adquiridas, las entradas no admiten devoluciones, anulaciones ni cambios de tramo horario.

Sobre el Acuario de Sevilla

El Acuario de Sevilla tiene como misión principal la conservación de la biodiversidad marina y fluvial a través de la investigación, la educación y la sensibilización del público.

Su objetivo es proteger los ecosistemas marinos y fluviales y las especies que los habitan, así como fomentar el conocimiento y el respeto por el medio ambiente. Para ello, trabajan en colaboración con diferentes entidades, como universidades, fundaciones, administraciones públicas y empresa privadas con el fin de poder llevar a cabo distintos programas de conservación y trasladar en interés por el cuidado del medio ambiente al mayor número de personas posibles.

El Acuario de Sevilla aspira a ser un referente en conservación y educación ambiental de primer nivel con el que es inspirar a las personas a tomar acción para proteger los ríos y océanos asegurando un futuro sostenible para las próximas generaciones.