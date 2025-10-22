El espacio EXZéntrrico acogerá actividades gratuitas en torno a la exposición de Jesús Gómez ELJARDINERO: fechas y horarios

Espacio EXZéntrico, galería independiente de arte contemporáneo especializada en artistas plásticos andaluces, acogerá los días 23 y 31 de octubre actividades divulgativas para profundizar en la exposición Con los restos de la poda, obra reciente de Jesús Gómez ELJARDINERO, que hasta el 7 de noviembre puede visitarse en horario de apertura del mismo espacio.

Programación de actividades

El jueves 23, el profesor titular de del Departamento de Prehistoria y Arqueología de la Universidad de Sevilla, Fernando Amores, conversará con el artista Jesús Gómez en un diálogo titulado “La belleza de lo pobre y lo desvaído”. En formato conversatorio, se indagará en el interés por los materiales humildes y lo descartado en la obra artística de ELJARDINERO. Una aproximación teórica hacia la belleza de lo desarrapado y el concepto de lujo "zarrapastroso", acuñado en el entorno creativo que ha ejercido tanta influencia como fascinación en el artista. La entrada a esta charla es libre hasta completar aforo y se recomienda reservar plaza a través del correo exzentrico@deinmestudio.com o a través de un mensaje de Whatsapp en el número 687 169 955.

Siguiendo el mismo formato conversacional, el jueves 31 de octubre el artista plástico, gestor cultural y experto en museografía artística y experimental Paco Pérez Valencia toma la palabra en conversación con Jesús Gómez. Para Galería EXZéntrico la divulgación es una herramienta fundamental para acercar la plástica contemporánea a nuevos públicos, apoyar a los artistas emergentes y estimular el coleccionismo de arte.

Con los restos de la poda

Con los restos de la poda es la muestra de obra reciente de Jesús Gómez ELJARDINERO. Inspirado por la arquitectura, la cultura pop, el diseño radical y la naturaleza, el reconocido paisajista y creador multidisciplinar propone una colección de piezas escultóricas y objetos que transitan entre lo poético y lo funcional.

La muestra reúne una treintena de esculturas y “pinturas tridimensionales” que juegan con la frontera entre lo útil y lo contemplativo. Algunas piezas evocan micropaisajes arquitectónicos, como maquetas con color, mientras que otras ensamblan hierro en formas que evocan estructuras urbanas. A lo largo del recorrido expositivo, la obra evoluciona hasta objetos funcionales, como muebles y luminarias “esculturas que se iluminan”, matiza el artista: “la intención es desafiar la idea de lo meramente decorativo o funcional, proponiendo objetos que oscilan entre el arte y el diseño”.

A partir de materiales humildes y literales restos de poda (cápsulas de semilla, recortes de madera, metal y pigmentos naturales), despliega su declaración de intenciones “Rescatar estos restos es como un acto de salvaguarda, porque siento que esas formas merecen algo más que el triturado del compost”.

El resultado es una serie de artefactos de aire totémico, con patrones abstractos y coloristas geometrías que a ratos recuerdan al desenfado de la estética Memphis y vindican la irreverencia, la fluidez onírica y la sed de atmósferas desbordantes de libertad del estilo Bloomsbury. Todo ello desde un recuerdo muy personal hacia la madre del artista “una mujer muy valiosa que crió a 14 hijos y jamás perdió la curiosidad por aprender y crecer”, ha expresado Gómez.

Quién hay detrás de ELJARDINERO

Jesús Gómez, quien trabaja bajo el pseudónimo de ELJARDINERO, nació en Jerez de la Frontera en 1964. Su ecléctica producción transita del diseño de jardines y vergeles de inspiración vernacular a la creación de objetos funcionales y esculturas. Su propuesta estética ha sido definida como “lujo zarrapastroso”, término que resignifica como una forma de sofisticación bohemia, basada en lo rústico y lo esencial. En su base de operaciones, Casa Algaba y ahora en Espacio EXZéntrico, Gómez propone una mirada distinta hacia el arte y el paisaje: una invitación a detenerse, observar y descubrir belleza en lo menor, lo desapercibido.

Acreedor de un lenguaje visual muy reconocible, ELJARDINERO eleva lo humilde y lo cotidiano y reivindica la fuerza de lo periférico, apostando por su refugio andaluz como base de operaciones y manifiesto vital. Precedido por un creciente prestigio en el ámbito del paisajismo y la intervención de interiores, traslada a su obra plástica su interés por la ecología y el placemaking en su sentido primitivo: la creación de lugares y momentos para vivir, convivir y contemplar.