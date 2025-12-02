Mortadelo y Filemón se cuelan en la Casa de la Ciencia para explicar algunos fenómenos científicos: fechas de la exposición

La Casa de la Ciencia de Sevilla ha inaugurado la exposición "La Ciencia de Mortadelo y Filemón. Crónicas disparatadas de la investigación en España", una cita cultural para todos los públicos que invita a viajar por las últimas décadas de la ciencia del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) con un guía inesperado: el ingenio mordaz de Francisco Ibáñez, creador de los inolvidables Mortadelo y Filemón.

A través de una selección de portadas del artista en las que el humor se cruza con la investigación científica, las personas que recorran esta exposición se acercarán al mundo de la ciencia con una mirada divertida con la que, además de aprender y rememoras estas viñetas del pasado, podrán pasarlo en grande.

Las situaciones en las que se ven envueltos Mortadelo y Filemón muestran la ciencia como un fenómeno cotidiano, torpe, exagerado y, a veces, absurdo, pero siempre humano. Entre el caos del profesor Bacterio y los inventos imposibles de la T.I.A., emerge una verdad inesperada: la ciencia. Como aseguran desde la web de la Casa de la Ciencia, esta, incluso caricaturizada en las tiras de Ibáñez, "sigue siendo la herramienta más poderosa que tenemos para comprender y transformar nuestro mundo".

Con esta exposición se trata, por tanto, de hacer un doble homenaje: por un lado, al talento del artista Francisco Ibáñez, que supo retratar con ironía y lucidez los desafíos de la modernidad y, por otro, a la comunidad científica del CSIC, que investiga, innova y comunica con rigor, sin perder de vista su compromiso con la sociedad.

Fechas, horarios y entradas

La exposición "La Ciencia de Mortadelo y Filemón. Crónicas disparatadas de la investigación en España" es una muestra temporal que estará presente en la Casa de la Ciencia de Sevilla únicamente durante los días 2, 3, 4 y 5 de diciembre de 2025, de martes a domingo, de 10:00 a 20:00 horas. Se trata de un evento apto para todos los públicos.

La entrada general para acceder a la Casa de la Ciencia tiene un precio de 3 euros por persona. Esta no incluye el acceso al planetario, que tiene un coste adicional de 3 euros. Existe la posibilidad de adquirir una entrada combinada, de 5 euros por persona, o una entrada que engloba el acceso al recinto y sus exposiciones, la zona de planetario y los talleres que estén activos, y que tiene un coste de 7 euros.

Los menores de 3 años, así como las personas desempleadas o el personal del CSIC, podrán acceder de manera gratuita mientras que aquellas personas que dispongan de carné joven, los estudiantes universitarios, las personas con discapacidad o los mayores de 64 años podrán acceder con la entrada reducida de 2 euros.

El Museo Casa de la Ciencia de Sevilla es un espacio abierto de divulgación científica, ocio educativo y cultural para toda la ciudadanía. Pertenece al Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), y en la experiencia, bagaje y calidad investigadora de esta institución se inspiran sus contenidos. El Museo cuenta con exposiciones permanentes que abordan algunos de los temas universales de la ciencia, como las grandes especies que pueblan nuestros mares, o el largo recorrido de transformaciones geológicas que ha sufrido la Tierra, especialmente la provincia de Sevilla.