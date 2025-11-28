Chacinas, quesos, miel o mosto: todo los que podrás degustar en la Feria de la Chacina en este pueblo junto a Sevilla

Este fin de semana, del 28 al 30 de noviembre, el municipio sevillano de Santiponce, ubicado a unos 20 minutos de Sevilla en coche, acogerá la celebración de la Feria de la Chacina, un evento que se celebra por segundo año y que supone un encuentro gastronómico que reunirá a productores locales y comarcales para ofrecer una muestra amplia y cuidada de chacinas, quesos, vinos, repostería y productos artesanos que hacen ellos mismos.

La cita tendrá lugar en la Plaza del Pajartillo, con horario de 11:00 a 21:00 horas el viernes y el sábado, y de 11:00 a 16:00 horas el domingo, día que se clausurará la muestra. La actividad está organizada por el Ayuntamiento de Santiponce, el Centro de Interpretación Cotidiana Vitae y distintas entidades colaboradoras y se presenta como una oportunidad única para disfrutar de los sabores tradicionales de la zona, con una variada oferta de productos elaborados de manera artesanal.

Expositores que participan en la feria

Durante la II edición de la Feria de la Chacina habrá un total de nueve expositores entre los que se podrán encontrar productos como chacinas, mieles e incluso helados. Estos son los productores que habrá en esta ocasión:

Distribuciones García Aroca : jamón, paletillas y chacinas ibéricas, quesos, gildas.

: jamón, paletillas y chacinas ibéricas, quesos, gildas. Helados Il Piamonte d’Ambrosio : helados artesanos, incluido su Helado de Turrón, reconocido como el mejor de España.

: helados artesanos, incluido su Helado de Turrón, reconocido como el mejor de España. Chacinas y Quesos Lorenzo : quesos de Mahón, sobrasada, ensaimadas, quesos de la Sierra de Cádiz y chacinas de venado, ciervo y jabalí.

: quesos de Mahón, sobrasada, ensaimadas, quesos de la Sierra de Cádiz y chacinas de venado, ciervo y jabalí. Artesanos del Chicharrón : chicharrones recién fritos.

: chicharrones recién fritos. Zamora Distribuciones : chacinas ibéricas, salazones, encurtidos y quesos.

: chacinas ibéricas, salazones, encurtidos y quesos. Arqueogastronomía : mosto de vidueño antiguo de Trebujena, vinos blancos ecológicos, vinos romanos, quesos fermentados con vino de miel y de rosas, aceites de la Subbética y patés artesanos.

: mosto de vidueño antiguo de Trebujena, vinos blancos ecológicos, vinos romanos, quesos fermentados con vino de miel y de rosas, aceites de la Subbética y patés artesanos. Distribuciones Manuel Gallardo : chacinas, jamones, paletillas, quesos y patés.

: chacinas, jamones, paletillas, quesos y patés. Vinos de Chucena : mostos, vinos y vinagres.

: mostos, vinos y vinagres. Pasteles de Portugal: variedad de repostería portuguesa.

La feria se concibe como un convivium gastroalimentario, invitando a vecinos y visitantes a disfrutar de un fin de semana donde el patrimonio gastronómico, la tradición y la calidad del producto local son los grandes protagonistas en el municipio de Santiponce.

El pueblo de Santiponce nace a orillas del Guadalquivir, en un lugar denominado Isla de Hierro, donde hoy se localiza el Estadio Olímpico de la Cartuja. Por su proximidad al río padecía frecuentes riadas, y en una de ellas, el 20 de diciembre de 1603, quedó sepultado para siempre. Los vecinos supervivientes buscaron la protección de los monjes del monasterio de San Isidoro del Campo, quienes les cedieron tierras más altas.

Fue alrededor de este lugar donde se fue edificando el nuevo Santiponce que pervive en la actualidad y que se fue asentando alrededor de las ruinas de la ciudad romana de Itálica, uno de los mayores atractivos de la localidad, símbolo de Roma en Hispania.