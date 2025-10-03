Mercado de época, música renacentista y visitas al castillo en la Feria de la Seda de este encantador pueblo de Sevilla

Este fin de semana, durante los días 4 y 5 de octubre, el municipio sevillano de Los Molares acogerá su tradicional Feria de la Seda con la que trata de resucitar la antigua tradición comercial en la que esta villa era el centro del comercio de paños y sedas. A lo largo de dos jornadas, este pueblo de la Campiña sevillana volverá al pasado con una recreación histórica que transportará a los visitantes al siglo XVI con un mercado de época donde la música renacentista, los trajes de antaño y los oficios artesanales conviven con escenarios medievales.

En las calles del municipio se podrán encontrar desde talleres de jabonería, tejeduría y alfarería hasta exhibiciones de cetrería, tiro con arco, teatro en la calle, pasacalles con personajes históricos, y espectáculos con fuego, acrobacias y danzas que llenan cada rincón de magia.

Además, el castillo de Los Molares abrirá sus puertas para visitas guiadas y teatralizadas, haciendo de su historia parte central del evento. Durante la cita no faltarán atracciones para niños, paseos en camellos o dromedarios, carrozas y ambientaciones medievales que convertirán el casco antiguo de la localidad en un escenario vivo.

La Feria de la Seda es un encuentro con el pasado apto para todos los públicos que se ha convertido en un reclamo tanto para los vecinos de la localidad como para los visitantes de zonas cercanas, que se unen a la fiesta vistiéndose de la época y dejándose envolver por el aura de esta celebración.

Programación completa

Sábado, 4 de octubre

11:30 horas: Apertura del mercado de época, cortejo inaugural con elefantes, zancudos, cabezudos, gaitas y percusión.

Visita libre al castillo con audioguía. 12:00 horas: Pasacalles “Los hijos del desierto”.

Circo-acrobacia “El Gran Faquir” (Plaza Duque de Alcalá). 13:00 horas: Pasacalles “Bufones y trovadores”.

Pasacalles de cabezudos “Los ogros verdes”. 15:00 horas: Espectáculo de acrobacia aérea (porche de la iglesia).

Teatro infantil “Expedición de Magallanes” (Plaza de la Mancomunidad). 17:00 horas: Pasacalles “Bufones y trovadores”.

Pasacalles “Los cuervos”. 18:00 horas: Gran pasacalles “El Girascopio”.

Cortejo de damas y caballeros para el torneo (salida C/ Real). 19:00 horas: Torneo a caballo (carrera de cintas, C/ Duque de Alcalá).

Teatro de calle “Leprosos”. 20:00 horas: Teatro de calle “Retratos vivientes”.

Concierto “Una fiesta barroca” – Cuarteto Súbito (Plaza de la Mancomunidad). 21:00 horas: Espectáculo de fuego (porche de la iglesia).

Pasacalles nocturno “Los hombres de paja”. 21:45 horas: Gran pasacalles “Drakon’s. Domadores de dragones”.

Domingo, 5 de octubre

11:00 horas: Apertura del mercado de época.

Apertura del mercado de época. 10:00 a 16:30 horas: Visita libre al castillo con audioguía.

Pasacalles “Danzas de la Corte”. 12:00 horas: Pasacalles “Los hijos del desierto”.

Circo-acrobacia “El Gran Faquir” (Plaza Duque de Alcalá). 13:00 horas: Pasacalles “Bufones y trovadores”.

Pasacalles “Danzas de la Corte”. 15:00 horas: Espectáculo de acrobacia aérea (porche de la iglesia).

Teatro infantil “El teatro también tiene su historia” (Plaza de la Mancomunidad). 17:00 horas: Pasacalles “Bufones y trovadores”.

Concurso de trajes de época (C/ Duque de Alcalá). 17:30 horas: Concierto “Travesías” – Mashrabiya (Plaza de la Mancomunidad).

Pasacalles “Los cuervos”. 18:30 horas: Cortejo de damas y caballeros para el torneo.

Torneo a caballo (carrera de cintas, C/ Duque de Alcalá). 19:30 horas: Teatro de calle “Leprosos”.

Teatro de calle “Las curanderas”. 20:00 horas: Concierto “Voces de Sepharad” – Sephardica (Plaza de la Mancomunidad).

Espectáculo de fuego (porche de la iglesia). 21:00 horas: Pasacalles nocturno “Santa María”.

Gran pasacalles “Lume” (demonios, duendes, brujas…). 23:00 horas: Clausura de la feria y fuegos artificiales desde el castillo.

Talleres y exhibiciones permanentes