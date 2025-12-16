Fernando Aguado presenta el boceto de su obra para Miami

El destacado artista sevillano Fernando Aguado ha presentado el boceto de una obra de arte que simbolizará el manifiesto empresarial firmado el pasado 11 de diciembre en el Ayuntamiento de Sevilla. Esta pieza, cuando esté finalizada, viajará hasta Miami como testimonio artístico del acuerdo alcanzado entre ambas ciudades, consolidando así un vínculo cultural y empresarial entre España y Estados Unidos. La iniciativa ha sido impulsada por el Club Victoria con el respaldo del consistorio hispalense y la Cámara de Comercio de Sevilla.

Aguado, conocido por su versatilidad como escultor, restaurador, imaginero y diseñador, ha mostrado en su taller una creación que fusiona elementos representativos de ambas culturas. En el boceto se aprecian las olas del mar de Miami integradas con formas redondeadas características del arte sacro, junto a una madeja que evoca al NO-DO. La obra incorpora también los nombres de Sevilla y Miami, así como el acrónimo USA, sugiriendo una relación extensiva con todo el territorio estadounidense. El proyecto representa un paso significativo en las relaciones internacionales de la capital andaluza.

Un puente artístico entre dos culturas

La obra de Fernando Aguado no es solo una pieza decorativa, sino un símbolo imperecedero de la unión entre culturas hermanas que comparten raíces históricas. El manifiesto empresarial, firmado hace apenas unos días en el consistorio hispalense, busca fortalecer los lazos comerciales y culturales entre Sevilla y Miami, dos ciudades que, pese a la distancia geográfica, mantienen numerosas conexiones.

"Este proyecto artístico trasciende lo meramente estético para convertirse en embajador de nuestra cultura en Norteamérica", han señalado fuentes del Ayuntamiento de Sevilla. La iniciativa del Club Victoria, respaldada por instituciones locales, pretende abrir nuevas vías de colaboración entre empresas sevillanas y estadounidenses, aprovechando el potencial de Miami como puerta de entrada al mercado norteamericano.

El boceto

Fernando Aguado: trayectoria de un artista polifacético

Fernando Aguado es una figura destacada en el panorama artístico sevillano con una trayectoria multidisciplinar. Su versatilidad le ha permitido destacar no solo como escultor, sino también como restaurador, imaginero y diseñador. Menos conocida es su faceta como percusionista flamenco, lo que demuestra su profunda conexión con las raíces culturales andaluzas.

A lo largo de su carrera, Aguado ha desarrollado un estilo propio que combina tradición e innovación, respetando las técnicas clásicas pero incorporando elementos contemporáneos. Esta dualidad se refleja perfectamente en el boceto presentado, donde las referencias al arte sacro conviven con formas más modernas y abstractas que representan el dinamismo de una ciudad como Miami.

El manifiesto empresarial entre Sevilla y Miami

La firma del manifiesto empresarial el 11 de diciembre de 2025 marca un hito en las relaciones comerciales entre ambas ciudades. El documento, fruto de meses de trabajo y negociaciones, establece un marco de colaboración que facilitará el intercambio comercial, cultural y tecnológico entre empresas e instituciones de ambas orillas del Atlántico.

El Club Victoria, como impulsor de la iniciativa, ha conseguido aunar voluntades tanto en el sector público como en el privado. La implicación de la Cámara de Comercio de Sevilla aporta, además, el respaldo institucional necesario para garantizar la viabilidad y continuidad del proyecto a largo plazo.

Miami y Sevilla: lazos históricos y culturales

La relación entre Sevilla y Miami tiene raíces históricas que se remontan a la época de la colonización española en América. Florida, donde se ubica Miami, fue territorio español durante varios períodos, lo que ha dejado una huella cultural perceptible hasta hoy en aspectos como la arquitectura, la gastronomía o las tradiciones.

En la actualidad, Miami se ha convertido en un puente natural entre Estados Unidos y el mundo hispano, con una importante comunidad de origen latinoamericano y español. Esta característica la convierte en un socio estratégico para Sevilla, facilitando la entrada de empresas andaluzas en el mercado estadounidense y sirviendo como plataforma para expandirse hacia Latinoamérica.

¿Qué representación simbólica contiene la obra de Aguado?

La obra de Fernando Aguado destaca por su rica simbología que fusiona elementos de ambas culturas. Las olas del mar representan no solo la ubicación costera de Miami, sino también el océano Atlántico que une y separa a ambas ciudades. Las formas redondeadas y armónicas, inspiradas en el arte sacro tan presente en Sevilla, establecen un diálogo con la tradición artística española.

La inclusión de una madeja que evoca al NO-DO conecta con la historia reciente de España y su proyección internacional. Por su parte, la presencia del acrónimo USA sugiere la voluntad de extender la relación más allá de Miami, abarcando todo el territorio norteamericano, en una clara apuesta por la internacionalización de las empresas sevillanas.

Proyección internacional del arte sevillano

La futura instalación de la obra de Aguado en Miami supone un importante escaparate para el arte sevillano en el ámbito internacional. No es la primera vez que artistas de la capital andaluza cruzan el Atlántico para mostrar su trabajo, pero sí resulta significativo el contexto institucional y empresarial que rodea esta iniciativa.

Esta acción cultural se enmarca en una estrategia más amplia de promoción de Sevilla en el exterior, combinando la tradición artística con las oportunidades de negocio. El arte se convierte así en embajador de la marca Sevilla, abriendo puertas en mercados tan competitivos como el estadounidense.