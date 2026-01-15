La Fundación La Ciutat Invisible invita a educar en derechos culturales en el seminario ‘Creer, aprender, participar’ que se celebra en enero en Sevilla

Con la idea de poner los derechos culturales en el centro de los procesos formativos y aportar herramientas y metodologías de educación artística para los profesionales de la enseñanza, la Fundación La Ciutat Invisible, a través de su proyecto A Tempo-Artes y Formación, regresa a Sevilla para celebrar los próximos 30 y 31 de enero y 1 de febrero el seminario Derechos culturales. Creer, aprender, participar dirigido a docentes, mediadores y gestores culturales, artistas y profesionales.

Así, por quinto año consecutivo, el Teatro Alameda, el Espacio Santa Clara y el Centro Cívico Las Sirenas acogerán durante tres días talleres de danza, expresión corporal, teatro y poesía que permitirán a los participantes adquirir competencias y compartir experiencias sobre la aplicación de las artes en el ámbito educativo.

Para ello, repitiendo la exitosa fórmula de años anteriores en las que se ha logrado congregar alrededor de un centenar de profesionales en cada edición, el seminario, que cuenta con el apoyo de la Fundación Banco Sabadell como colaborador principal, el apoyo del Ayuntamiento de Sevilla y la colaboración de Zemos98, el Teatro Alameda, la Red Planea y ConArte Internacional, propondrá distintos grupos de trabajo que durante 15 horas de formación presencial podrán descubrir nuevas metodologías para adaptar los contenidos a contextos educativos específicos.

En concreto, el proyecto educativo A Tempo-Artes y Formación, de la Fundación La Ciutat Invisible, viene impartiendo desde 2017 formación en educación a través de las artes en Cataluña, en colaboración con la asociación ConArte Internacional, que congrega un centenar de docentes y artistas educadores que buscan introducirse o perfeccionarse en metodologías educativas en y desde las artes.

Coloquio inaugural con Sara Barriga, María José Cifuentes y Jazmín Beirak

Este año, el seminario arrancará el viernes 30 de enero a las 17.30 horas en el Teatro Alameda con el coloquio Educar a través de los derechos culturales, que protagonizan la comisaria adjunta del Plan Nacional de Las Artes en Portugal, Sara Barriga Brighenti, y la directora del Mercat de les Flors, María José Cifuentes, con la directora general de Derechos Culturales, Jazmín Beirak, como moderadora.

En esta charla, abierta a todo el público, las ponentes, referentes internacionales en políticas culturales, mediación y pedagogías críticas, dialogarán sobre cómo aplicar los derechos culturales en la práctica educativa cotidiana. La conversación abordará los desafíos actuales de las escuelas para convertirse en entornos más democráticos, inclusivos y sensibles a la diversidad cultural. Con el objetivo, asimismo, de ofrecer un marco inspirador y operativo que permita a docentes, artistas y agentes culturales repensar sus metodologías desde la perspectiva de los derechos culturales.

Talleres y jornadas de formación para profesionales

Por su parte, el seminario incluye dos talleres que integran distintas disciplinas como la música, la danza, el movimiento corporal y la poesía, adaptada a la educación, que se realizarán el sábado y el domingo por la mañana.

Así, Laia Serra y Ferran Badal, músicos e impulsores del proyecto Comusitaria (comusitaria.com), impartirán un taller donde la música y la danza se situarán como dispositivo pedagógico y de acción cultural. Y Elena Barrera y José Alberto Amador, del colectivo Arrebato Libros, nos presentarán su proyecto Uplab, una plataforma educativa con la poesía en el centro que pretende dar luz a los espacios vacíos que quedan entre los contenedores de arte y educación social.

Además, en el espacio compartido del sábado por la tarde, se realizará otro taller donde se darán a conocer proyectos nacidos de alumnos del seminario que han acabado siendo una realidad y ejemplos de éxito. Aquí Laura Madero, de la Asociación Cultural Mosaica, el colectivo Cantón y Prada, Marta Velázquez y Omar Janaan, aportarán claves de cara a guiar a los participantes para diseñar proyectos futuros.

Cada uno de los cuatro grupos en los que se dividirá el seminario contará con una mediadora que los orientará sobre cómo adaptar las metodologías a los contextos educativos específicos. Las mediadoras que participarán en este seminario son Edi Carrascal (Licenciada en la Escuela Superior de Arte Dramático de Sevilla, actriz y docente), Gemma Carbó (gestora cultural, Doctora en educación y presidenta de ConArte Internacional), Marcela Otárola (coordinadora y mediadora cultural en proyectos de ConArte Internacional en Girona) y Patricia Rodrigo (educadora musical y creadora artística).

Los interesados pueden encontrar más información en el enlace www.ciutatinvisible.org y el aforo está limitado a 80 participantes. El coste de la inscripción es de 63 euros.

El Seminario está organizado por la Fundación La Ciutat Invisible y tiene la Fundación Banco Sabadell como colaborador principal, el apoyo del ICAS (Ayuntamiento de Sevilla) y la colaboración de ZEMOS98, Teatro Alameda, la Red Planea y ConArte Internacional.