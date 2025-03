«La Gamberra 2.0», la sabrosa hamburguesa de Sevilla que competirá en la final del Campeonato de España

Después de varios en los que el público ha tenido la oportunidad de elegir las mejores burgers participantes de la V edición del Campeonato de España de Hamburguesas, la organización del certamen, que también ha tenido en cuenta las opiniones de su jurado entre más de 400 opciones, ha dado a conocer cuáles han sido las 15 finalistas de este año. Entre todas las seleccionadas se encuentra una hamburguesa sevillana que podría hacerse, próximamente, con el título de mejor burger de España. Se trata de «La Gamberrra 2.0», una preparación original de Street Food Burger, restaurante sevillano que cuenta con un local en Los Palacios y Villafranca y tres en Sevilla capital, en Viapol, Los Bermejales y Sevilla Este.

No es la primera vez que esta hamburguesa se cuela en la final de este concurso nacional. Ya el año pasado volvía a hacerlo con una versión algo diferente a la que dieron el nombre de «La Gamberra». De ahí que en esta ocasión le hayan otorgado el «2.0».

La Gamberra 2.0

La hamburguesa sevillana que competirá en la final del V Campeonato de España de Hamburguesas, la «Gamberra 2.0» está hecha a base de pan brioche rojo glaseado, carne de chuletón de vaca madurada, costilla de cerdo ahumada y desmenuzada, cocinada a baja tempera durante ocho horas, queso cheddar blanco ahumado, mayonesa ahumada al estilo street, bacon bits caramelizados y crujiente de Gublins, las populares patatas de Matutano.

La Gamberra 2.0

La Gamberra 2.0 es una burger que ha recorrido casi toda España en el foodtruck de la hamburguesería Street Food Burger para conseguir grandes éxitos por el país. Ha conseguido estar en el Top 5 mejor burger de Europa 2024 en The Champions Burger, se la segunda mejor burger de España 2024 en The Champions Burger, la mejor burger de España en Almería 2024, en The Champions Burger, la mejor burger de España en Gijón 2024, en The Champions Burger, la mejor burger de España en Pamplona 2024, en The Champions Burger, también fue la mejor burger de España en Pamplona 2024, en The Champions Burger, la segunda mejor burger de España en Santander 2024, en The Champions Burger y la tercera mejor burger de España en Málaga 2024, en The Champions Burger.

Con todo este éxito acumulado a sus espaldas, la hamburguesa sevillana cuenta con muchas posibilidades de ganar el Campeonato y hacerse con el puesto de Mejor Hamburguesa de España en 2025.

La gran final

Las 15 hamburguesas elegidas que estarán en la gran final del Campeonato de España se enfrentarán por hacerse con el primer puesto el próximo 11 de marzo, martes, en una cata ciegas ante un jurado profesional. En él estarán personas como el crítico gastronómico de El País y presidente de Madrid Fusión, Jose Carlos Capel, la divulgadora gastronómica, Doña Alejandra Ansón, los cocineros con Estrella Michelin, Don Fernando Agrasar, de As Garzas y Doña Iría Espinosa, de Arbore da Veira. También habrá un jurado sorpresa que será desvelado próximamente. Del total de valoraciones se dará a conocer la proclamada como mejor burger de España y acto seguido tendrá lugar la entrega de premios en el MEGA, museo Estrella Galicia, en A Coruña, en un evento presentado por el periodista y presentador José Ribagorda.