Los globos aerostáticos llenan el cielo de Sevilla durante tres días

Esta localidad ha sido seleccionada, según explica Javier Benítez, "porque por las tardes suele soplar el viento de componente Suroeste-Sur. Ello nos desplazaría hacia el Noroeste-Norte, por lo que interferíamos en el tráfico aéreo . Aunque un globo aerostático, al no tener motor, tiene prioridad de vuelo, no se debe volar en zonas de tráfico aéreo denso, como es el caso del aeropuerto sevillano. Así que nos vamos a 30 kilómetros para desarrollar las pruebas con normalidad".

"En Sevilla, sólo hemos tenido tres hasta la fecha: en 1983, y los juegos mundiales en el 2000 y 2001, es decir, que siendo una ciudad en la que tenemos costumbre de ver globos con relativa frecuencia, los campeonatos no han tenido una constancia. Todo es empezar", detalla Benítez, que reseña que "la idea de esta XXI Copa del Rey parte del Centenario de Tablada , y para festejarlo, no sólo se pensó en hacer un festival aerostero, sino pedir la Copa de SM el REY a la Real Federación Aeronáutica Española. Hemos tenido el gran honor que la RFAE nos haya concedido a Globotur organizar la prueba que, a nivel federativo, es la de mayor prestigio".

La importancia de madrugar para ver los globos volar tras 19 años

Desde 2001, año de los juegos mundiales, que sobrevolaron Sevilla globos aerostáticos han pasado 19 años en los que los sevillanos no han tenido la oportunidad de ver este espectáculo.

En la antigua pista de aterrizaje de Tablada se tendrá ocasión de ver despegar a los globos aerostáticos entre las 08:00 y las 09:00. ¿Y por qué tan temprano?. Javier Benítez, CEO de Globotur, explica las causas: "Un globo es una 'bolsa' llena de aire caliente, y su motor es el viento. Vamos volando dentro de la corriente del aire, por lo que no percibimos velocidad cuando volamos. Pero en algún momento habrá que aterrizar, y como no tiene freno, debemos volar con poca velocidad, para que el aterrizaje no provoque peligro. Por esa razón despegamos tan temprano. Es por ello, que aquellos que quieran ver tantos globos juntos –ojo que no se ven desde hace 19 años en Sevilla– han de hacer ese pequeño esfuerzo de madrugar un poco el sábado y domingo".

Globotur es un empresa con experiencia desde 2004 que despega finalmente en 2012 con un concepto diferente, balloon marketing, acciones publicitarias en las que se interactúa con el público con un soporte diferente, el globo, en un medio diferente, el aire. Son numerosos sus reconocimientos a nivel nacional y las marcas que confían en sus servicios.