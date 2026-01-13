 El Gran Maestro Carlos Matamoros presenta el VII Open Chess Tabladilla-Entreolivos

La VII edición del el VII Open Chess Tabladilla-Entreolivos ya tiene fecha: el 9 de abril volverán a medirse ante el tablero cerca de un millar de escolares aficionados al ajedrez de colegios de toda Sevilla. La presentación, celebrada en las instalaciones del Colegio Tabladilla, contó con la asistencia de la delegada de Educación del Ayuntamiento de Sevilla, Blanca Gastalvert y del Gran Maestro de ajedrez, Carlos Matamoros.

Como novedad, la presentación del Open Chess Tabladilla-Entreolivos se ha incluido en los actos de promoción de los jóvenes talentos del ajedrez en el marco del 51 Abierto Internacional de Ajedrez Ciudad de Sevilla, que organiza la Delegación Sevillana de Ajedrez, la Federación Andaluza de Ajedrez y el consistorio hispalense.

El Open Chess alcanza su séptima edición consolidado como un evento a nivel nacional cuyo objetivo es divulgar los beneficios educativos del ajedrez.

En la última convocatoria, celebrada en 2025, el torneo batió su récord, al duplicar la participación respecto a su primera edición, alcanzando los 800 escolares de entre 8 y 12 años. Se disputaron unas 1.500 partidas mediante sistema suizo, garantizando que todos los equipos disputaran todas las rondas sin eliminación. En el Colegio Tabladilla, el ajedrez es un instrumento pedagógico integrado en el aprendizaje curricular en Infantil y en Primaria. Su práctica contribuye al desarrollo de habilidades intelectuales como el razonamiento lógico, la concentración, la elaboración de estrategias, la resolución de problemas y la memoria.

El torneo está abierto a estudiantes de 3º a 6º de Primaria (8 a 12 años) de colegios públicos, privados y concertados de la provincia de Sevilla. El Open Chess se disputa bajo el sistema suizo, que garantiza que todos los equipos participen en todas las rondas, sin eliminaciones aunque se pierda alguna partida. Al finalizar, todos los participantes reciben medallas y premios.

El Open ChessTabladilla-Entreolivos busca promover la práctica del ajedrez en las aulas sevillanas y mostrar a otros colegios los beneficios de este deporte como herramienta educativa. La práctica del ajedrez estimula el razonamiento lógico-matemático, la visión espacial, el pensamiento estratégico, la paciencia y la memoria en los estudiantes, siempre de una forma divertida y amena.

A lo largo de la presentación, el Gran Maestro conversó con los alumnos sobre su trayectoria ajedrecista, desde que era un niño y les trasladó consejos sobre cómo mejorar en el juego, gestionar la frustración.