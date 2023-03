Qué hacer en Sevilla este fin de semana | Agenda del 2 al 5 de marzo

Andrea Garrote y Rafael Spregelburd dirigen juntos Pundonor, un monólogo escrito por Garrote, quien además interpreta a Claudia Pérez Espinosa, una profesora universitaria, Doctora en Sociología, que vuelve al aula después de tomarse unos meses de excedencia. Pero la clase que debe dar, una introducción a la obra de Michel Foucault se interrumpe constantemente debido a su frágil situación. Necesita dar explicaciones sobre su comportamiento, aparentemente necesita redimirse. En su desesperación, Claudia, se vuelve imprevisible, vulnerable. Se usa de ejemplo para la teoría.

Galardones Con numerosos premios, está declarado el “mejor espectáculo unipersonal de la década”

Andrea Garrote convierte a los espectadores en sus alumnos, animándolos a que abandonen la materia, que se dediquen a otra cosa. Y así su discurso se transforma, nos revela episodios recientes que le han ocurrido, que la han marginado, y que vendrían a corroborar las teorías del filósofo revolucionario. A ella la han acallado, porque se rebeló contra la universidad.

Garrote ofrece un monólogo de una hora y diez minutos que pasa volando. No lo pone fácil de partida, pretende darnos una charla sobre el pensamiento de uno de los gurús filósofos del 68, Michel Foucault, quien actualizó la crítica al orden burgués. Pero no teman, no es una sesuda pieza teatral de teatro discursivo, tampoco un panfleto marxista ni una críptica performance experimental. Es un texto ejemplar por ingenioso y divertido, donde las ideas fundamentales de Foucault sirven de banderín de enganche para el desarrollo de la historia personal que Garrote nos va a confiar. Esto afirmaba Liz Perales en su crítica en El Cultural (El Mundo).

La obra se representará hoy jueves y mañana viernes y las entradas tienen un precio de 20 euros.

Música clásica: 4º concierto de la OBS en el Espacio Turina

El sábado 4 de marzo, a las 20:00, el escenario del Espacio Turina de Sevilla acogerá el cuarto concierto de la temporada 2022 - 2023 de la Orquesta Barroca de Sevilla (OBS). Shunske Sato estará al frente de la OBS (como violinista y director) que contará con la soprano Miriam Feuersinger como invitada. Interpretarán el programa titulado Ich bin vergnügt (Estoy feliz) integrado por piezas de Dieterich Buxtehude, Johann Rosenmüller, Johann Kuhnau y Johann Sebastian Bach.

Conciertos en Sevilla

Vida, letras y música de Víctor Manuel

Este sábado, a las 21:00, llega Víctor Manuel al auditorio Cartuja Center CITE. La actuación del veterano cantautor nacido en Mieres del Camino (Asturias), forma parte de la gira Tour 75 aniversario. La vida en canciones (el escenario lo cura todo). En esta interpreta canciones de toda su carrera, desde su primer álbum homónimo publicado en 1969 hasta la actualidad.

'Los mejores años' de Vera Fauna

Este viernes se celebrará el concierto de la banda Vera Fauna en el Teatro Lope de Vega. El grupo presentará su nuevo trabajo discográfico Los años mejores, acompañados por amigos. El álbum ha sido producido por Raúl Pérez.. Vera Fauna se formó en Sevilla en el año 2019 y está integrada por Enrique Suárez, Juan Luis Romero, Jaime de Sobrino y Francisco Javier Blanco.

25 de febrero a las 20:00

La 'Noche y día' de Miguel Campello

El viernes 3 de marzo estará actuando Miguel Campello en el auditorio Cartuja Center CITE de Sevilla. El concierto forma parte de la gira Noche y día en la que presentará las canciones de su nuevo trabajo discográfico del mismo título. Noche y día es la octava grabación de estudio que publica en su carrera en solitario el antiguo líder de la banda Elbicho. El disco lleva a la venta desde el pasado 3 de febrero.

3 de marzo a las 21:30

Teatro en Sevilla

El mundo necesita superheroínas

El sábado y el domingo habrá funciones del espectáculo teatral Superheroínas S.L. en la Sala Cero. Carmen Baquero, Noemí Ruiz y Virginia Muñoz son las intérpretes, autoras del texto y responsables de la dirección de esta comedia feminista. El montaje producido por la compañía malagueña Caramala Teatro está recomendado para mayores de 14 años.

A las 19:30

Las andanzas de Juan Rana

El sábado 4 y el domingo 5 de marzo, a las 19:00 y 20:00 respectivamente, estará representándose el montaje teatral Andanzas y entremeses de Juan Rana en el Teatro Lope de Vega de la capital hispalense. Yayo Cáceres dirige está creación colectiva de Ron Lalá que incluye pasajes de diferentes entremeses del Siglo de Oro y cuenta con dramaturgia de Álvaro Tato.

4 y 5 de marzo

Danza en Sevilla

Danza de la mano de 'T u m u l u s'

El viernes y el sábado se representará la danza contemporánea T u m u l u s en la sala A del Teatro Central. François Chaignaud es el creador de esta coreografía para trece intérpretes ideada con Geoffroy Jourdain y que cuenta con dramaturgia de Baudouin Woehl. La propuesta ha sido coproducida por las compañías Mandorle productions y Les Cris de Paris.