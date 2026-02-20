Higuera de la Sierra recuerda a El Pali y sus sevillanas a la Virgen del Prado con un azulejo

La Asociación Cultural El Pali, ayer, hoy y siempre ha promovido un homenaje de recuerdo al Trovador de Sevilla con motivo del legado que dejó en la bella localidad onubense de Higuera de la Sierra. Allí cantó Francisco Palacios, El Pali, a su Virgen del Prado y tanto la cofradía que rinde culto a esta serrana advocación mariana como el Ayuntamiento de Higuera se unirán en un acto de remembranza este sábado 21 de febrero. Asimismo el próximo sábado 28 de febrero se inaugurará en Burquillos la plaza con el nombre de El Pali.

La asociación formada por seguidores, amigos y familiares del cantaor y compositor de sevillanas ha querido recordar el sentimental vínculo que tuvo El Pali con la Virgen del Prado, patrona del municipio serrano a la que dedicó hace décadas unas alegres sevillanas.

Imagen de la Virgen del Prado, patrona de Higuera de la Sierra a la que cantó El Pali. / M. G.

Por ello, y con el beneplácito de la Hermandad de Nuestra Señora del Prado, que estará representada por su hermano mayor, Juan Antonio Cerreño, y del consistorio higuereño, a través del concejal de Cultura, Francisco Suárez, se realizará dicho homenaje con el descubrimiento de una placa cerámica donada por dicha asociación en el remodelado porche de entrada a la Ermita del Prado.

En el acto se contará también con la presencia del señor alcalde presidente de Higuera de la Sierra, Mario Domínguez Sánchez, que descubrirá junto a familiares y representantes de la entidad el azulejo con las sevillanas de Paco Palacios El Pali escritas y grabadas en la primavera de 1980.

Azulejo / M. G.

El acto tendrá lugar en la Ermita del Prado y se realizará tras la misa de 12:00 de este sábado y la ofrenda floral por parte de la familia del Trovador de Sevilla.

Una semana después, con motivo del Día de Andalucía, el Ayuntamiento de Burguillos inaugurará el nuevo nombre de la plaza que recordará al cantaor del Arenal: Plazuela Francisco Palacios El Pali. El acto será el sábado 28 de febrero a las 13:00 y también ha mediado en el mismo la asociación que lleva su nombre.

Cartel anunciador de la plaza Francisco Palacios 'El Pali' que se inaugurará en Burguillos. / M. G.

La Asociación Cultural El Pali, ayer, hoy y siempre nació en 2017 y desde entonces ha promovido diversos actos de recuerdo y homenaje para preservar la memoria del cantaor y conservador del género de las sevillanas desde su peculiar y único estilo.

Su mayor logro fue la inauguración de sendos monumentos a El Pali, uno en Sevilla capital, en la entrada de la antigua calle de la Aduana, frente a la Casa de la Moneda a la entrada de la calle Tomás de Ibarra en la que tantas veces se sentó en su silla de enea, y otro en Alcalá del Río.