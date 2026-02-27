El pueblo de Sevilla de origen prehistórico conocido por tener minas de plata: Es un bello enclave en Sierra Morena

En las faldas de la Sierra Morena sevillana, ubicado entre colinas no muy elevadas, se dibuja el pueblo serrano de Almadén de la Plata, una pequeña localidad que esconde multitud de tesoros dignos de visitar. Desde sus callejuelas hasta su rica gastronomía, la riqueza de su paisaje en la que se hacen multitud de actividades de turismo activo o la calidad de su cielo nocturno, uno de los más preciados de toda la comunidad andaluza. Tan es así que en su entorno se encuentra el mejor observatorio astronómico de carácter público de España.

El que es hoy término municipal de Almadén de la Plata fue poblado desde tiempos prehistóricos, como evidencia la aparición de restos arqueológicos que datan del Neolítico. Del Bronce antiguo es la necrópolis musealizada de la Traviesa. Igualmente, hay vestigios sobre la existencia entre la Edad del Bronce y la Edad del Hierro de la sociedad indígena autóctona antes de la entrada en la Historia Antigua.

Los orígenes del actual pueblo se sitúan, sin embargo, en la época romana, cuando era una población pequeña principalmente dedicada a trabajar las canteras de mármol y las minas de hierro, cobre y plata. En la época musulmana adquirió la denominación de Almedín Balat (las minas de la calzada).

Tras la conquista de los cristianos bajo el reinado de Fernando III, Almadén de la Plata adquirió Carta Puebla y el derecho a escudo propio. Como dato curioso, durante la Guerra de la Independencia participaron muchos melojeros (gentilicio de Almadén de la Plata) como voluntarios en la batalla de Bailén, con la que España derrotó a las tropas francesas del ejército de Napoleón, gracias especialmente a que las mujeres del pueblo suministraron grandes cantidades de agua a sus soldados para que no se deshidrataran.

Qué ver y qué hacer en Almadén de la Plata

Si hay algo que caracteriza a este municipio, además de lo anteriormente mencionado, son sus jamones y embutidos ibéricos. A estos se añalen las setas en temporada, la carne de caza y la meloja, un dulce tradicional y artesanal andaluz, similar a una mermelada espesa o confitura, elaborado a base de miel y calabaza.

Más allá de su interesante historia, con una riqueza considerable, Almadén cuenta con un rico patrimonio así como con un entorno único, con hasta seis senderos ubicados en el Parque Natural de la Sierra Morena de Sevilla. En ellos se pueden ver importantes restos arqueológicos como la necrópolis de la Edad de Bronce en la finca de La Traviesa o las canteras romanas de Los Covachos. También destaca en el municipio que en sus calles comienza la cuarta etapa del Camino de Santiago desde Sevilla.

Almadén, con cerca de 5000 habitantes, es un lugar perfecto para pasar el día si se va desde Sevilla capital. Sus increíbles rutas, con paisajes poco habituales en la provincia, la hospitalidad de su gente, el respeto por sus tradiciones y su increíble gastronomía hacen de este pueblo una apuesta segura para disfrutar de una escapada de fin de semana.