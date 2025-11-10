Los hoteles de Sevilla abren sus puertas a los sevillanos durante una semana

El presidente de la Asociación de Hoteles de Sevilla y Provincia, Manuel Cornax; la delegada de Turismo y Cultura del Ayuntamiento de Sevilla, Angie Moreno, y el director de Vincci la Rábida, José Luis García Mera

La Asociación de Hoteles de Sevilla y Provincia organiza las VI las Jornadas de Puertas Abiertas de los Hoteles de Sevilla, para dar a conocer al ciudadano cómo funciona un hotel: servicios, instalaciones, responsabilidades, iniciativas, etc. Así como políticas de sostenibilidad o de turismo accesible, entre otras. Sevilla tiene unas 30.000 plazas hoteleras y una ocupación media entorno al 72-75%.

El Hotel Vincci La Rábida ha acogido la presentación del proyecto de la mano del presidente de la AHS, Manuel Cornax, y la delegada de Turismo y Cultura del Ayuntamiento de Sevilla, Angie Moreno, quienes han explicado todas las novedades de esta sexta edición y detallado los hoteles participantes, con actividades en 22 establecimientos.

Como cada año, este proyecto quiere acercar al sevillano los hoteles de Sevilla con diferentes actividades muy originales y novedosas, vinculadas a la época navideña que se avecina.

De esta manera se formarán grupos de unas diez o doce personas, para cada uno de los hoteles participantes, entre el 17 y el 20 de noviembre. La idea es que los interesados puedan obtener toda la información de la iniciativa en la web www.hotelesdesevilla.com y que se inscriban en la dirección puertasabiertas@hotelesdesevilla.com. En la web estará el calendario con los hoteles y los días de visitas previstos en cada uno de ellos, para que el ciudadano elija su opción, hasta completar los aforos previstos.

A cada persona interesada en participar se le pedirá que en su solicitud relacione de la lista los tres hoteles que visitaría y, en función de las preferencias y posibilidades, se organizarán los grupos.

Desde hoy mismo y hasta el 14 de noviembre, o hasta completar aforos, estará abierto el plazo para solicitar su participación a puertasabiertas@hotelesdesevilla.com, con un máximo de dos personas por email. A los afortunados se les enviará un email de confirmación a presentar en el hotel asignado a cada uno de ellos.

Hoteles participantes

Son 22 participantes, "aunque nos gustaría que hubiera más, la complejidad de la organización hace que este sea el número de participantes", explicó Manuel Cornax, el presidente de la Asociación de Hoteles de Sevilla y Provincia. Las visitas, que serán entre el lunes 17 y el jueves 20 de noviembre serán en los siguientes establecimientos:

Palacio de Villapanés: 17 de noviembre a las 16:00 y 18 de noviembre a las 16:00

Hotel Bécquer: 19 de noviembre a las 16:30

Mercer Sevilla: 19 de noviembre a las 17.30

Hotel Kivir: 20 de noviembre a las 16:30

Mercer Plaza Sevilla: 18 de noviembre a las16:30

Casa 1800: 18 de noviembre a las 12:00

Gran Meliá Colón: 17 de noviembre a las 16:30

Querencia:19 de noviembre a las 17:00

Only You Sevilla:17 de noviembre a las 17:00 y 20 de noviembre a las 17:00

Convento La Gloria: 17 de noviembre a las 17:00 y 18 de noviembre a la misma hora

Mercer Residence Sevilla: 20 de noviembre a las 16:30

Ocean Drive Sevilla:17 de noviembre a las 17:30 y miércoles 19 de noviembre a las 17:30

Vincci La Rábida: 20 de noviembre a las 16:00

Santiago15: 18 de noviembre y 20 de noviembre a las 16:30

Vincci Molviedro: 20 de noviembre a las 17:00

H10 Casa de la Plata. 18 y 19 de noviembre a las 17:30

EME Catedral Mercer: 17 de noviembre a las 17:30

Vincci Unuk: 20 de noviembre a las 16:30.

Talleres y catas en los hoteles

No hay sólo visitas, habrá dos catas gratuitas de mantecados y polvorones de Estepa y vinos de Bodegas Salado. Para participar, también habrá que mandar un email a puertasabiertas@hotelesdesevilla. com. Se concederán dos plazas como máximo por solicitud y solo se podrá solicitar una cata por propuesta. La asignación será por riguroso orden de entrada de cada email de solicitud. El 17 de noviembre a las 11:00 habrá una cata de mantecados con vinos espumosos en el hotel Only You. El 20 de noviembre será en el Novotel Sevilla a las 17:00.

Además de comer, Ikea va a organizar dos talleres sobre la mesa navideña para que los asistentes sepan cómo cómo vestir su mesa en estas fiestas de Navidad. Para reservar plaza en estos talleres, deberán apuntarse de la misma forma. Se celebrarán en el Hotel Meliá Lebreros el 19 a las 11:00 y en el Ribera de Triana, el 18 de noviembre a las 17:00.