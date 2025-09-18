Écija estrena su primer rocódromo con jornada de puertas abiertas, aperitivos y música en directo

El próximo sábado, 20 de septiembre, el municipio sevillano de Écija acogerá la inauguración de su nuevo rocódromo, Valhalla Block, un centro único en la campiña sevillana que reunirá escalada, deporte y diversión para todos los públicos y en el mejor de los ambientes.

Durante la jornada del sábado, desde las 11:00 horas, Valhalla Block abrirá sus puertas para que todo aquel que quiera escalar o conocer el nuevo espacio pueda acceder de forma completamente libre y disfrutar de un día repleto de diversión, música, sorteos, aperitivos y muchas más sorpresas.

Valhalla Block es un rocódromo indoor abierto a todas aquellas personas que quieran acercarse al mundo de la escalada desde los 8 años de edad en adelante, con independencia de su condición física o su género. Cuenta con una nave de 400 metros cuadrados diseñados al detalle para escalar y entrenar en la que habrá:

Zona de escalada en boulder de 115 metros cuadrados escalables en la que hay, aproximadamente, 30 bloques de distinta dificultad.

de 115 metros cuadrados escalables en la que hay, aproximadamente, 30 bloques de distinta dificultad. Zona de entrenamiento con muro de densidad de 45 metros cuadrados escalables. Se trata de un panel de escalada con una alta concentración de presas de escalada en una superficie limitada, diseñado para que los escaladores realicen movimientos y travesías fluidas y largas en un espacio reducido.

de 45 metros cuadrados escalables. Se trata de un panel de escalada con una alta concentración de presas de escalada en una superficie limitada, diseñado para que los escaladores realicen movimientos y travesías fluidas y largas en un espacio reducido. Zona de gimnasio y calistenia .

. Zona recreativa en la terraza, en la que se podrá tomar algo antes o después de escalar así como realizar celebraciones como cumpleaños o encuentros. El rocódromo cuenta con algunos aperitivos, algunas bebidas y máquina de café para quien lo desee.

Qué encontrarás en Valhalla Block

En este nuevo espacio que abre sus puertas en Écija el próximo 20 de septiembre, además de poderte iniciar y practicar este deporte, encontrarás:

Escalada y entrenamiento

El rocódromo cuenta con una zona de boulder con distintos niveles para que todo el mundo pueda encontrarse cómodo en la pared, desde los más experimentados hasta quienes quieran introducirse en el deporte y nunca lo hayan probado.

Como es habitual en este tipo de espacios, en Valhalla Block también habrá grupos de entrenamiento de diferentes niveles y edades con los que se harán circuitos específicos orientados a la escalada de la mano de entrenadores especializados. El rocódromo cuenta con pies de gato de diferentes tallas para aquellas personas que no dispongan de este calzado, tanto si están apuntados a las clases semanales como si quieren adquirirlos con su pase de día.

Talleres y cursos

Valhalla Block funcionará como espacio de formación continuada en materias clave para el mundo de la escalada y otros deportes de montaña dirigido tanto a personas que quieran iniciarse como a profesionales que se dediquen a estos deportes. Entre estos cursos que se realizarán los fines de semana encontrarás desde bautismo de escalada en roca hasta curso de técnicas de progresión vertical o de auto rescate, entre otros.

Turismo activo

Y para quienes no quieran conformarse con escalar en Écija, Valhalla Block también organizará salidas de turismo activo para hacer puenting, escalada en roca, vías ferratas y otras muchas aventuras. En estos casos el centro se encargará de gestionar seguros, guías, materiales y servicio fotográfico con la actividad.

Encuentros para escolares y empresas

El rocódromo también será un punto de reunión para la celebración de cumpleaños o para la visita de escolares durante el curso académico, así como de reuniones de empresa para hacer un plan diferente en el que la escalada y el buen ambiente estén presentes.

Detrás de este centro de escalada indoor se encuentran Miguel Gómez y Dioni Zafra, dos escaladores y apasionados de los deportes de montaña astigitanos que han querido acercar aquello que les gusta a una zona de la provincia de Sevilla en la que hay pocos recursos para escalar, tanto en exterior como en interior.

Valhalla Block se conforma, de esta manera, como un espacio único en la comarca de Écija y de la campiña sevillana para acercar este deporte, cada vez más popular, a todo aquel que quiera practicarlo en un ambiente seguro, divertido y respetuoso con todas las personas. Las instalaciones abren de lunes a viernes, de 09:00 a 14:00 horas, y de 16:00 a 22:00 horas, y los sábados y domingos, de 11:00 a 20:00 horas de manera ininterrumpida.