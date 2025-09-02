Interestelar Sevilla pone a la venta sus abonos el próximo 11 de septiembre: precios, fechas y cartel de la próxima edición

Son varios los festivales de música que con el paso de los años se han asentado en la agenda cultural de Sevilla. Uno de ellos es el Interestelar, que pondrá a la venta sus abonos para su próxima edición el jueves 11 de septiembre a las 12:00 horas, según ha anunciado la organización a través de Instagram.

A falta de conocer el cartel, la sexta edición del Interestelar Sevilla se celebrará los días 15 y 16 de mayo de 2026 en la pradera del Centro Andaluz de Arte Contemporáneo (CAAC). La isla de la Cartuja volverá a acoger dos jornadas maratonianas de conciertos al aire libre a orillas del Guadalquivir a cargo de artistas referentes dentro de la escena indie y pop española.

Interestelar 2026: precios de las entradas y condiciones de compra

La web oficial del festival detalla ya los diferentes tipos de abonos que podrán adquirirse a partir del 11 de septiembre:

Abono General , desde 34,99 euros, es el más vendido y permite el acceso al recinto durante ambas jornadas de conciertos.

, desde 34,99 euros, es el más vendido y permite el acceso al recinto durante ambas jornadas de conciertos. Abono VIP, limitado y con un precio desde 65 euros, que incluye acceso a zona con sofás, una cerveza gratis diaria o acceso preferente, entre otros privilegios.

limitado y con un precio desde 65 euros, que incluye acceso a zona con sofás, una cerveza gratis diaria o acceso preferente, entre otros privilegios. El Abono Super VIP es una de las novedades de la próxima edición. Incluye el acceso a zona VIP, tres copas por día y acceso al front stage del escenario principal. Se pondrán a la venta desde 120 euros.

La organización avanza que cada compra estará limitada a seis abonos. Todos ellos serán nominativos, para lo cual se solicitará el nombre, apellidos y email del comprador durante el proceso. Realizado el pago, será obligatorio personalizar los abonos con los datos y una foto de cada asistente para poder descargarlos. El plazo para realizar este trámite de forma gratuita será de 20 días y a partir de ese momento tendrá un coste de 20 euros.

Las pulseras se enviarán en esta ocasión a la dirección o punto de recogida indicado con el fin de evitar las colas. Durante el festival, se comprobará que los datos del DNI del asistente coinciden con los de la pulsera para permitir el acceso. La primera nominación de tus abonos será gratuita y, en caso de querer realizar un cambio de nombre, tendrá un coste de 20 euros.

Durante el proceso de compra podrás adquirir la garantía de devolución por 5€ con la que te garantizas el reembolso del precio del abono en caso de no poder asistir al festival por alguna de las causas indicadas en la garantía.

Finalmente, los menores de 9 años podrán acceder de forma gratuita al recinto. Todos los menores de edad deberán entregar una autorización firmada y, asimismo, los menores de 16 acudirán acompañados de un adulto responsable.

Interestelar sortea dos entradas por elegir su cartel

Interestelar ha lanzado una encuesta de bandas para conformar el cartel ideal de la edición de 2026. A cada encuestado se le pide que proponga entre uno y cinco artistas. A continuación, se pide seleccionar a los artistas que te gustaría ver en el festival de entre una lista que incluye a La M.O.D.A., Judeline, Guitarricadelafuente, La Casa Azul o Love of Lesbian, entre otros. Finalmente se requiere una serie de datos personales y de contacto, ya que todos los participantes optan al sorteo de dos abonos VIP.