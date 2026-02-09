'Jesucristo Superstar' regresa a Sevilla por el 70 aniversario de los Padres Blancos

El Colegio San José SS.CC., los Padres Blancos, celebra su 70 aniversario recuperando uno de sus montajes más emblemáticos: Jesucristo Superstar, el legendario musical de Andrew Lloyd Webber y Tim Rice. La obra se representa desde este fin de semana en el Teatro Los Remedios, con funciones programadas los días 6, 7, 8, 13, 14, 15, 20, 21 y 22 de febrero, y una función especial de clausura el 27 de marzo. Las entradas siguen disponibles en Giglon.com.

La relación del colegio con Jesucristo Superstar se remonta a 1981, cuando el grupo de teatro del centro adaptó la versión española protagonizada por Camilo Sesto. Desde entonces, la obra ha pasado por diferentes generaciones de alumnos y escenarios históricos de Sevilla, incluyendo El Palenque durante la Expo 92 y, más recientemente, el polideportivo del propio colegio antes de su remodelación en 2013. Entre sus intérpretes destacan nombres que luego se convertirían en referentes del teatro y el cine español, como Antonio Dechent y María Ruiz.

El regreso de la producción 2026 mantiene el espíritu original de entrega, innovación y excelencia artística, y es una oportunidad para revivir un espectáculo que forma parte de la memoria cultural de la ciudad. La Escuela de Teatro del Colegio San José SS.CC., fundada en 1974 por el padre Isaac García junto a jóvenes del barrio de Los Remedios, se ha convertido en una de las principales canteras teatrales de Sevilla, de la que han surgido actores, directores, escenógrafos y músicos de renombre.

A lo largo de su trayectoria, la escuela ha representado más de 300 títulos, pero tres piezas se han convertido en su sello distintivo: Jesucristo Superstar, Godspell y Don Juan Tenorio. En 1982, el grupo llevó a escena Godspell, musical basado en parábolas del Evangelio de San Mateo, protagonizado por Manolo Caro y con música en directo gracias a los hermanos Marvizón. Su éxito fue tal que se representó en el Teatro Lope de Vega y años más tarde incluso en la Catedral de Sevilla, que abrió por primera vez sus puertas a una representación teatral.

El compromiso con la innovación y la calidad artística se mantiene hoy, con más de 100 alumnos activos y un historial de producciones que siguen alimentando la memoria cultural de Sevilla. El regreso de Jesucristo Superstar no sólo celebra el pasado del colegio, sino que invita al público a revivir, o descubrir por primera vez, un espectáculo que forma parte de la historia teatral de la ciudad.