Este pueblo de Sevilla volverá a la Edad Media con sus famosas jornadas medievales: Espectáculos, gastronomía y mucha diversión

El fin de semana del 20 al 22 de marzo, de viernes a domingo, el municipio sevillano del Castillo de las Guardas acogerá una nueva edición de sus conocidas Jornadas Medievales, un evento único en la provincia que recrea una de las etapas más largas de la historia y que tuvo una enorme importancia en lugares como Sevilla. Se trata de la VII edición, algo que se espera que se mantenga en el tiempo debido a la gran fama que ha adquirido el evento.

Durante la presentación de esta festividad, el alcalde de la localidad y diputado provincial, Gonzalo Domínguez, acompañado por parte del Equipo de Gobierno y la Técnica de Cultura, han querido dar a conocer la programación completa y las principales novedades de esta séptima edición.

En esta ocasión, las jornadas dedicadas al medievo, en la que el pueblo del Castillo de las Guardas se vestirá de época, contará con una programación ampliada y reforzada, "que asegura un nuevo y gran espectáculo durante todo el fin de semana”, ha dicho Domínguez, quien ha pedido que “marquemos en la provincia este fin de semana en rojo, porque se trata de una cita imprescindible en la que cultura, espectáculo y convivencia volverán a darse la mano en un entorno único”.

Programación ampliada

Como parte de las novedades de esta edición, se incorporarán espectáculos de fuego y magia en espacios abiertos, que aportarán mayor espectacularidad nocturna, así como un gran espectáculo de títeres, reforzando el carácter cultural y divulgativo del evento. Además, se amplía el número de atracciones infantiles medievales, consolidando estas jornadas como una cita imprescindible para disfrutar en familia.

Entre las actividades que se mantienen, debido a la excelente acogida por parte de la ciudadanía, destacan la exhibición de cetrería, el campamento histórico —concebido como espacio de recreación y divulgación— y un amplio programa de talleres infantiles orientados especialmente al público familiar.

Si las compañías teatrales de calle sorprendieron en la anterior edición, este año se ha incrementado notablemente su número, con más pasacalles y acciones itinerantes que generarán mayor dinamismo y una presencia escénica continuada a lo largo de todo el recinto. Entre las compañías participantes se encuentran: La Galerna, Saltinpunqui, y grupos como Ishbili y Treefolk, entre otros.

Además del apartado más visual, las jornadas ofrecen un enfoque cultural muy marcado. Los asistentes podrán participar en visitas guiadas a los monumentos locales, una buena oportunidad para conocer mejor el patrimonio del municipio. También habrá actividades divulgativas centradas en antiguas tradiciones, como el proceso artesanal de obtención de la miel, que permiten acercarse a oficios y saberes transmitidos durante generaciones.

Desde el Ayuntamiento se ha vuelto a invitar a diferentes localidades vecinas para que sus ciudadanos pasen por El Castillo de las Guardas y disfruten de esta celebración. Para ello contarán con un autobús totalmente gratuito para asistir a las jornadas. Los visitantes serán recibidos el día correspondiente por el Equipo de Gobierno con un desayuno andaluz y una visita guiada por los principales puntos de interés del municipio, fomentando así el turismo y el intercambio cultural.