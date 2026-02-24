Lalola celebra el Día de Andalucía con cinco suculentos platos de cuchara

El chef sevillano Javi Abascal celebra el Día de Andalucía como mejor sabe, brindando un suculento menú de cinco platos de cuchara fuera de carta. Lo hace desde este martes 24 hasta el próximo sábado 28 de febrero en su céntrico restaurante LaLola, sito en en el Hotel Palacio One Shot Conde de Torrejón.

Las propuestas podrán pedirse en raciones individuales (entre los 12,90 y los 18,00 euros) o en formato menú degustación, que tiene un precio de 40 euros por persona e incluye maridaje con cerveza de Cruzcampo, marca colaboradora de las jornadas.

La selección recorre distintas despensas y paisajes del guiso, con platos que miran al mar y otros que se apoyan en sabores de monte y cuchara. En Lalola, además, el cerdo ibérico vertebra el concepto de la casa y se reconoce en su carta; estas jornadas también lo sugieren con guiños medidos, como el lomo embuchado ibérico en los garbanzos con carrillada de atún o la costilla ibérica que acompaña a las fabes.

Todos los platos estarán disponibles todos los días durante las jornadas, sin rotaciones ni cambios, para que cada comensal pueda escoger por apetito y combinar raciones o degustación.

“Los guisos son una forma muy nuestra de contar Andalucía desde la cocina: hablan de producto, de despensa y de oficio”, señala Javier Abascal. “En una semana como esta apetece ponerlos en el centro, tratarlos con el respeto que merecen y compartirlos como se han compartido siempre: alrededor de una mesa”, añade.

Abascal subraya también el vínculo entre el guiso y la identidad cotidiana de la región. “Para mí, cocinar en Sevilla es una responsabilidad y un privilegio. El Día de Andalucía invita a mirar lo propio con criterio, y los guisos son parte de ese lenguaje común que todos entendemos, cada uno desde su casa y su memoria”.

Durante las jornadas, Lalola ofrecerá a diario los cinco guisos, disponibles en ración o dentro del menú degustación: garbanzos con carrillada de atún, pimiento verde y lomo embuchado ibérico, 12,90 euros; alubias blancas, bacalao en salsa verde, gamba blanca y buñuelo, 16 euros; pochas con ragout de jabalí, miel de frutos rojos y piparra , 13,90 euros; fabes con costilla ibérica deshuesada y vieira, 16,00; lentejas estofadas con foie y pato desmigado, 18 euros.