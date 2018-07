Un libro para saber cómo funcionan las emociones

Basado en investigaciones científicas de vanguardia, el libro La emoción en psicoterapia, de la ciencia a la práctica (Paidós) presenta formas innovadoras de explorar y trabajar con emociones en psicoterapia. El renombrado investigador clínico Stefan G. Hofmann explica de manera accesible cómo funcionan las emociones, qué influye en ellas y cómo pueden ser causa de angustia.

El manual aporta estrategias que pueden mejorar significativamente los tratamientos existentes basados en la evidencia y promover el afecto positivo y la felicidad. Una forma innovadora de guiar a los especialistas y ofrecerles técnicas de regulación de las emociones, prácticas basadas en la atención plena y otras estrategias efectivas con las que podrán ayudar a los pacientes a enfrentarse a cualquier diagnóstico.

El apartado práctico incluye además casos clínicos específicos y ofrece viñetas ilustrativas de distintos casos. "Hofmann es un pensador líder en el campo de la terapia cognitivo-conductual. Hace un excelente trabajo al sintetizar los hallazgos de la psicología y las ciencias del cerebro para ayudar a comprender mejor cómo el concepto de emoción encaja en el proceso terapéutico. Aprendí mucho de este libro", describe Joseph E. Ledoux.

Stefan G. Hofmann es profesor de Psicología en el departamento de Neurología y Psicología de la Universidad de Boston, donde dirige el Laboratorio de Investigación en Psicoterapia y Emoción. Tiene un programa de investigación que se centra en el estudio de distintos aspectos de trastorno emocionales y que pone un énfasis especial en los trastornos de ansiedad y en la terapia cognitivo-conductual (TCC).

El doctor Hofmann ha recibido varios galardones profesionales de prestigio, entre los que destaca el Premio Aaron T. Beck de 2015, concedido por la Academia de Terapia Cognitiva. Por otro lado, Thomson Reuters lo ha nombrado investigador altamente citado. Es miembro de la Asociación Americana de Psicología y de la Asociación de la Ciencia Psicológica, y ha presidido varias sociedades profesionales estadounidenses e internacionales, como la Asociación para las Terapias Cognitivas y Conductuales y la Asociación Internacional de Psicoterapia Cognitiva.

Hofmann es editor jefe de Cognitive Therapy and Research y ha publicado 15 libros, como An Introduction to Modern CBT: Psychological Solutions to Mental Health Problems (Introducción a la TCC moderna: soluciones psicológicas a problemas de salud mental), y más de 300 artículos en revistas.