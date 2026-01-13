"¿Lloverá en Semana Santa?" Netflix invita a los sevillanos a "manifestar" sus deseos para 2026 este martes y miércoles en Las Setas

"¿Lloverá en Semana Santa?" es la típica pregunta que se hacen los sevillanos por estas fechas. A dos meses y medio para el Domingo de Ramos, Netflix ha compartido esta preocupación en sus historias Instagram para promocionar su próxima acción publicitaria en la ciudad. La plataforma de streaming estará los días 13 y 14 de enero en las Setas de la Encarnación para echarle las cartas a todo aquel que desee saber lo que le deparará el 2026.

Esta acción abierta al público invita a la ciudadanía a "descubrir su futuro" en una experiencia lúdica que promete regalos y otras sorpresas para los asistentes. Este espacio efímero en las Setas de la Encarnación permanecerá abierto este martes 13 de enero de 17:00 a 21:00 horas y el miércoles 14 de enero desde las 14:00 hasta las 21:00 horas.

La capital hispalense se convertirá durante dos días en una parada destacada en el recorrido nacional del servicio de streaming. El motivo de esta campaña ligada a la futurología y las predicciones no es otro que avanzar al público todas las novedades que llegan a la plataforma audiovisual este año. Todo ello a través de una experiencia a pie de calle entretenida y llena de guiños a la cultura local.

En el vídeo promocional a nivel mundial, Netflix invita a sus usuarios a descubrir lo que las cartas quieren revelarte: desde un nuevo amor hasta un viaje lleno de aventuras bajo la pregunta What's next?

Cartas del tarot, bolas mágicas y "pociones"

La última campaña de Netflix ya ha recalado en la ciudad de Vigo, donde ha dejado pistas sobre lo que tienen preparado para Sevilla. Aprovechando el epílogo de su alumbrado navideño, el evento no tardó en llamar la atención de los vigueses y provocar grandes colas: incluso el alcalde, Abel Caballero, acudió a la inauguración. ¡Atención spoiler! Lo primero que destaca gran photocall con cartas del tarot que desvelan algunos de los grandes estrenos de la plataforma este 2026 como Emily in Paris, Los Bridgerton, Peaky Blinders: El hombre inmortal o Heartstopper para siempre, entre otros títulos.

Además, los más supersticiosos podrán manifestar a través de una nota los deseos para este 2026 y colgarlas en el "tablero de la suerte". Para quien quiera conocer si sus predicciones se cumplirán, podrán consultar a una "bola mágica" o hacer uso de alguna "poción" o "elixir". Se trata de cócteles sin alcohol cuyos nombres aluden a otras de las series de la plataforma como Machos Alfa o La Casa de Papel.

Tras su paso por Sevilla, el evento de Netflix aterrizará en los próximos días en Barcelona, mientras que pronto se anunciarán las fechas para Madrid.