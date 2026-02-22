Luis Capitán recibe la Medalla de Plata del Ateneo de Triana en reconocimiento a su labor universitaria
La entidad reconoce el magisterio, compromiso ético y aportación a la medicina y la docencia universitaria del que fuera decano de la Facultad de Medicina durante siete años
Del quirófano a la cátedra: el camino de la excelencia del doctor Luis Capitán
El Ateneo de Triana rindió este sábado un sentido homenaje a Luis Capitán Morales, reconociendo con la Medalla de Plata su trayectoria ejemplar como decano de la Facultad de Medicina de la Universidad de Sevilla y su compromiso con la formación de generaciones de médicos.
La ceremonia reunió a autoridades académicas, compañeros, alumnos y profesionales del ámbito sanitario, quienes destacaron la dedicación de Capitán durante siete años al frente de la facultad, periodo en el que impulsó importantes proyectos docentes y tecnológicos, entre ellos la creación de un hospital simulado pionero a nivel nacional.
Emocionado, el homenajeado aseguró sentir "una mezcla de felicidad y extrañeza" al cerrar esta etapa. Durante su mandato, Capitán lideró la transformación digital de la enseñanza médica en tiempos de pandemia, garantizando la continuidad académica en un contexto de incertidumbre y adversidad. Además, promovió la excelencia educativa, logrando reconocimientos internacionales que sitúan a la Facultad de Medicina sevillana entre las más destacadas del mundo.
El acto también subrayó la contribución de Capitán a la formación de generaciones de médicos y especialistas, su compromiso con la ética y los valores humanos en la medicina, así como su labor asistencial en el Hospital Virgen Macarena. A pesar de su jubilación como decano, continuará ligado a la universidad como catedrático emérito, preservando su vocación docente y científica.
Desde el Ateneo de Triana concluyeron el homenaje recordando que la medalla representa no sólo un reconocimiento a la excelencia académica, sino también a la trayectoria humana y profesional de un médico que ha dejado una huella indeleble en la formación de futuros profesionales de la salud.
