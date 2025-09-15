Ni la Curva de la Herradura ni Melero: así es el increíble meandro de la provincia de Sevilla que muy pocos conocen

Quienes son usuarios habituales de las redes sociales y, más aún, de los contenidos dedicados a viajes, habrán podido ver en alguna ocasión las múltiples fotos virales que hay sobre uno de los meandos más conocidos mundialmente: el de la Curva de la Herradura, en el Estado de Arizona, en Estados Unidos. En España, concretamente en Salamanca, existe un lugar similar al que conocen como "el meandro español", que no es otro que el de Melero, y cuyo mejor mirador se encuentra, en realidad, en territorio extremeño. Aunque su popularidad no es la misma que el estadounidense, también ha sido fruto de miles de fotografías y vídeos que circulan por Instagram o Tik Tok.

Lo que no todo el mundo conoce es que la provincia de Sevilla, y aunque pase desapercibido, también cuenta con un meandro ubicado a 135 kilómetros de la capital desde cuyo mirador hay unas vistas increíbles de la zona. Se trata del meandro formado por el río Genil (uno de los afluentes del río Guadalquivir) a la altura del municipio de Badolatosa, a algo más de hora y media en coche de la ciudad y en un entorno que queda lejos de las rutas turísticas habituales.

El meandro del río Genil

Un meandro es una curva pronunciada que describe el curso de un río, formando una especie de isla que se da especialmente en llanuras con poca pendiente. El paisaje generado por este tipo de cursos del río provoca gran admiración en los amantes de la naturaleza por lo peculiar de su recorrido y su gran belleza, de ahí que despierte el interés de muchas personas que acuden a visitarlo.

En Badolatosa, un municipio ubicado en la comarca de la Sierra Sur de Sevilla y a la altura del kilómetro 13 de la carretera que une a esta localidad con la de Corcoya, se puede acceder a un camino de tierra que lleva hasta una pequeña atalaya desde la que se puede contemplar el paisaje de la zona y, formando parte de él, el meandro que forma el río Genil al circundar la sierra y el pequeño islote a la altura de esta localidad.

El mirador desde el que se pueden contemplar las vistas de este meandro se encuentra en el Paraje Natural del Embalse de Malpasillo, un lugar estuoendo para realizar una ruta de senderismo desde el pueblo de Badolatosa y disfrutar de las especies arbóreas de la zona.

La ruta que lleva al meandro del río Genil comienza en el propio pueblo de Badolatosa y es de dificultad baja, por lo que la puede hacer cualquier persona que no tenga problemas de movilidad. Durante el recorrido se puede pasar por la localidad de Corcoya, un pequeño pueblo eminentemente agrícola que es famoso por su Ermita de Fuensanta o por los restos de sus antiguas minas.

Visitar el mirador del meandro del río Genil y disfrutar de la belleza paisajística de la zona es un plan perfecto para los amantes de la naturaleza en un entorno tranquilo y lejos del turismo que permite acercarse a una de las zonas más desconocidas de la provincia de Sevilla.