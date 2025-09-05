El Museo de Bellas Artes de Sevilla triunfa entre sus visitantes, con un único pero: "Después del Prado, es el mejor"

El Museo de Bellas Artes de Sevilla está considerada una de las pinacotecas más importantes de España. Ubicado en el convento barroco de la Merced, se trata del segundo espacio museístico más visitado de los gestionados por la Junta de Andalucía, solo por detrás del Museo de la Alhambra, con 325.000 asistentes en 2024.

El grueso de las obras de su colección son pinturas religiosas del Barroco sevillano. Los grandes maestros de la ciudad como Francisco de Zurbarán, Bartolomé Esteban Murillo o Juan de Valdés Leal tienen una amplia presencia, con salas dedicadas a cada uno de ellos. En definitiva, el Museo de Bellas Artes es todo un referente cultural de la capital hispalense pero, ¿qué aspectos son los que más destacan sus visitantes?

Comparaciones con el Prado o Murillo, 'trending topics' entre los visitantes

El museo goza de un historial impecable con más de 15.000 reseñas en Google y una puntuación media de 4,7 estrellas. "Después del Prado, el mejor museo de bellas artes, con obras de una calidad increíble de pintores de la talla de Murillo", escribe una usuaria, sobre esta "parada obligatoria" si visitas Sevilla.

Precisamente, Murillo es el artista que acumula más citado, con 673 referencias concretamente. "Se aprecia un enorme legado", asegura un visitante. La Inmaculada Concepción o La Virgen con el niño se encuentran entre las obras más impresionantes.

Asimismo, el Museo de Bellas Artes ha logrado derribar los prejuicios de algunos visitantes. "Me ha gustado realmente, y más de lo que pensaba: la mayoría de los cuadros son de temática religiosa pero hay mucha luz y belleza en ellos, y se pueden admirar obras de Murillo, Velázquez, Ribera y muchos otros, incluso hay uno de Sorolla y uno de El Greco", expresa Andrea.

El MBA: joya patrimonial y alternativa turística gratuita

Más allá del contenido, las instalaciones también suelen sorprender a los usuarios. "El edificio en sí es una joya. Cuenta con salas, capilla, claustros y jardines, que hacen la delicia del visitante, asi como son un fiel reflejo de cómo sería la vida monástica", opina Cristóbal.

Otros visitantes destacan la escalera de mármol que conecta con el primer piso, entre otros aspectos por los que ya de por sí vale la pena acercarse al museo. De hecho, parte de ese antiguo espíritu monacal parece contagiarse: "Este convento es un remanso de paz alejado del bullicio turístico del centro".

Además de una oferta alternativa, el museo es para muchos un auténtico refugio climático: "Cuando el sol calienta demasiado, recomiendo entrar para hacer una pausa y refrescarse con el aire acondicionado". Quienes ya lo han visto, recomiendan detenerse, ya que "no se ve tan rápido".

Mención aparte merecen sus precios: son muchos los que aplauden que la visita general sea gratuita para los residentes en la Unión Europea y de tan solo 1,50 euros para el resto. Finalmente, los visitantes valoran el buen estado de conservación y la buena atención. "Un sitio emblemático, cuidado, donde pasear y disfrutar de obras de arte de pintores de renombre. Consultamos al personal y fueron muy amables y dispuestos a ayudar en nuestra visita. Repetiremos sin duda", concluye Susana.