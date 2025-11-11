Una Navidad para celebrar entre manteles

Cuando se va acercando la Navidad, comienzan buscarse lugares un poco más especiales donde celebrar estas fechas. Los hoteles Vincci Albayzín 4* en Granada, Vincci Larios Diez 4* y Vincci Selección Posada del Patio 5* en Málaga, así como Vincci La Rábida 4*, Vincci Molviedro 4* y Vincci Selección Unuk 5* en Sevilla, invitan a vivir unas fiestas inolvidables: menús personalizados, opciones vegetarianas y veganas, estaciones gourmet, atenciones especiales y el compromiso de calidad de Vincci Hoteles: “Tu Navidad, como si fuera la nuestra”.

En Sevilla, Vincci La Rábida 4* (Calle Castelar, 24) es uno donde la cadena hotelera propone tres menús navideños (desde 50 a 55 euros) con aperitivos compartidos, principales a elegir y postres tradicionales. Además, ofrece un menú cóctel (a partir de 25 personas) con doce bocados navideños: aperitivos fríos, chupito, aperitivos calientes, postres y bodega. Una propuesta con sabor andaluz y presentación cuidada, ideal para celebraciones en pleno casco histórico de Sevilla.

Platos como el salmón micuit con mazamorra de lima y coco, la carrillada ibérica con salsa de Pedro Ximénez y cacao o el lingote de presa ibérica con gofre de patata destacan por su equilibrio entre tradición y creatividad. Los entrantes incluyen desde papas aliñadas con gambas cristal hasta pastela de pollo, roast beef o ensaladilla de langostinos braseados.

A los postres navideños se suman semifríos, crêpes rellenas o brioches en anís dulce, en un ambiente donde la decoración navideña y el servicio personalizado crean el marco perfecto para una celebración inolvidable. Estas propuestas pueden disfrutarse en el restaurante Los Patios, decorado con azulejos artesanales y bajo un techo con un gran artesonado.

Cena de Navidad en los hoteles Vincci / M. G.

Por otro lado, Vincci Molviedro 4* (Plaza Molviedro, 4) propone a los sevillanos una Navidad urbana, con carácter y un punto gourmet. Tres menús servidos en mesa (55, 60 y 65 euros) y dos propuestas en formato cóctel (55 y 60 euros) pensadas para quienes buscan una experiencia diferente en un entorno exclusivo y bien ubicado, en su restaurante insignia, La Despensa de Molviedro.

Entre los platos de los menús, destacan la carrillada de ibérico estofada, el lomo de lubina con gambón, el bacalao confitado sobre hummus de tomate seco o el solomillo de buey a la parrilla con escabeche de shiitakes. En los menús cóctel, para un mínimo de 25 comensales, se sirven hasta 14 aperitivos fríos y calientes, con creaciones como gyozas, niguiri de panceta, tartar de sepia, yakitori de solomillo o cazuela de gambones al Jerez.

El hotel dispone también de menús especiales para alérgicos o intolerantes. Ideal para empresas o grupos que desean celebrar con personalidad y flexibilidad.

En el cinco estrellas que la cadena tiene en Sevilla, Vincci Selección Unuk 5* (Calle Ortiz de Zúñiga, 8). Situado en pleno centro de Sevilla, junto a su restaurante Recoveco presentan una de las propuestas más completas de la región: seis menús con aperitivo individual, entrantes, plato principal y postres (de 59 a 89 euros), dos opciones de cóctel (59 y 69 euros) con una variedad de elaboraciones que combinan producto de cercanía con cocina de autor. Celiacos, veganos, vegetarianos, personas con intolerancias alimentarias, alergias y necesidades especiales se tratarán de forma personalizada.

Platos como el atún rojo de almadraba, la corvina de Conil, el chateaubriand de ternera o la lasaña frita de cola de toro se suman a entrantes como foie casero, croquetas de jamón 100% ibérico, brandada de bacalao o ensaladilla de gambón al ajillo. Los postres, con nombres como milhojas de turrón, pastel de chocolate especiado con mousse de avellanas o brownie de chocolate blanco con helado de turrón, aportan el broche dulce a una experiencia gastronómica completa.

Vincci Selección Unuk 5* acaba de renovar en 2025 su Llave Michelin, una distinción que la Guía otorga a estancias sobresalientes por sentido de lugar, diseño e interiorismo, calidad de servicio y excelente relación valor-precio. La propuesta gastronómica de Recoveco, de raíz andaluza y basada en producto local, completa una experiencia coherente y auténtica que consolida a este establecimiento como referencia boutique en la ciudad andaluza. Una propuesta ideal para quienes desean celebrar con garantía de elegancia y sabor.

Con estas propuestas, Vincci Hoteles invita a celebrar con estilo, a saborear cada momento y a cerrar el año con la mejor de las sensaciones: la de estar en las mejores manos, sentirse como en casa.

En otras provincias andaluzas como en Granada, está el hotel Vincci Albayzín 4*. Aquí hay cuatro propuestas navideñas diseñadas para disfrutar de la cocina andaluza con un toque contemporáneo. Tres menús para todos los gustos (entre 45 y 49 euros) y una opción 100% vegana (49 euros), todas servidas en mesa con aperitivos individuales y sorbetes intermedios

Entre los platos principales destacan la ventresca de atún encebollado con pastel de patata, la terrina de rabo de vacuno con puré de batata, el lomo de bacalao confitado en suquet de gambas o un wok de verduras con fideos de arroz y sésamos tostados. El menú vegano incluye, entre otros bocados, gyozas vegetales, falafel de garbanzos y kimchi, crema de hortalizas y un original brownie de chocolate sin ingredientes de origen animal.

La experiencia se completa con detalles como un descuento del 10% en un parking cercano, guardarropa exclusivo, discoteca, dos horas de barra libre a un precio especial, y tarifas exclusivas para alojamiento y desayuno en el hotel. Una experiencia pensada para celebrar en el entorno cálido y elegante de su restaurante “Gran Patio La Acequia”. Ambientado con hermosos azulejos típicos andaluces, con grandes columnas de mármol, preciosas lámparas y una fuente, evoca los antiguos palacios árabes.

En Málaga, el Vincci Larios Diez 4* (Calle Marqués de Larios, 10) propone tres menús navideños con nombres inspirados en los Reyes Magos: Melchor, Gaspar y Baltasar. Cada uno ofrece una selección cuidada de entrantes a compartir, plato principal a elegir, postres y dulces navideños. Los precios van desde los 59 a los 72 euros por persona, con bodega incluida.

Entre las elaboraciones, se encuentran platos como el tartar de atún con crema de ajo blanco malagueño, el bacalao confitado con caldo de jamón ibérico, el salmón invernal con mazamorra de almendras, o el solomillo con salsa Perigordini trufada. Los postres, como el macaron imperial con helado de chocolate blanco o la tarta de queso con reducción de frutos rojos, aportan el toque dulce y navideño a la propuesta.

Con vistas privilegiadas, decoración cuidada y una localización única, este hotel ofrece también combinados premium a precios especiales, posibilidad de adaptar menús por alergias o intolerancias, y servicios personalizados para que cada celebración sea única.

También en Málaga está el Vincci Selección Posada del Patio 5* (Pasillo de Santa Isabel, 7). Para quienes buscan una experiencia gastronómica de cinco estrellas este hotel ofrece cinco menús navideños (a partir de 54 euros), un menú vegetariano (54 euros) y otro vegano (54 euros), todos con bodega incluida y posibilidad de añadir un cóctel de bienvenida con 3 o 5 aperitivos y bebida.

Las propuestas combinan la sofisticación de platos como el rape con salsa Thai, la lasaña frita de cola de toro con foie o el chateaubriand de ternera, con entrantes reconfortantes como vichyssoise de apio nabo, crema de marisco o bisqué de carabineros. En los postres, destacan opciones como el lingote de chocolate blanco con pistachos, el soufflé de chocolate con helado de leche merengada y frutos rojos o el bizcocho de almendra con mousse de yogur.

Además, el hotel incluye con los menús una pantalla y proyector para presentaciones (bajo disponibilidad), minutas personalizadas, brindis con cava y dulces navideños, y servicios complementarios bajo demanda como DJ o barra libre por horas. Todo ello en el espacio culinario más vanguardista del hotel, su restaurante Entremuros, uno de los referentes gastronómicos de Málaga.