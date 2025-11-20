Navidad Park Sevilla 2025: ubicación y cómo llegar

Navidad Park, el parque de atracciones navideño más esperado de Sevilla, vuelve por cuarto año consecutivo para deleitar a familias y público infantil con su variada oferta de ocio. Este año, el recinto abrirá sus puertas desde el jueves 20 de noviembre de 2025 hasta el martes 6 de enero de 2026, convirtiéndose en uno de los planes imprescindibles de las fiestas.

El parque se encuentra en el recinto ferial de Dos Hermanas, en la Avenida de España, 183, a menos de cinco minutos a pie del centro de la localidad. Su ubicación destaca por su excelente conectividad, tanto para quienes lleguen en coche como en transporte público.

Cómo llegar en coche

Para quienes prefieran desplazarse en vehículo particular, Navidad Park cuenta con varios miles de plazas de aparcamiento gratuito habilitadas junto al recinto, lo que facilita enormemente la visita.

Acceso en tren y cercanías

El parque también es fácilmente accesible en transporte público, gracias a su cercanía a la estación de tren del Arenal y al apeadero de Cantaelgallo, por donde pasa el Cercanías C-1, que conecta con Sevilla y otras localidades de la provincia.

Horario de apertura

Durante los 48 días de funcionamiento, Navidad Park tendrá horarios diferenciados:

Del 20 de noviembre al 19 de diciembre:

Lunes a viernes: 16:00 a 22:00

Fines de semana y festivos: 11:30 a 22:00

Del 20 de diciembre al 6 de enero:

Lunes a viernes: 12:00 a 22:00

Fines de semana y festivos: 11:30 a 22:00

Diversión para todos los gustos

Con más de 10.000 metros cuadrados y más de cuarenta atracciones, Navidad Park ofrece desde clásicos de feria hasta novedades internacionales, como la cápsula simuladora RC Virtual o el Plane llegado directamente de China.

Los visitantes también podrán disfrutar de la gran pista de hielo profesional de 400 m², el tobogán de hielo gigante o la famosa montaña rusa Trineo Encantado, así como de atracciones infantiles como el Carrusel Disney o el Toro Mecánico.

El parque mantiene su marcado espíritu navideño, con iluminación festiva, villancicos y nevadas programadas en puntos estratégicos del recinto, que aseguran una experiencia mágica para toda la familia.