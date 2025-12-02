Califato IPA regresa por Navidad con edición limitada y mercadillo especial

La cerveza artesanal sevillana con más ritmo está de vuelta estas Navidades. Tras agotar rápidamente su primera edición el pasado verano, Río Azul y el colectivo musical Califato 3/4 han anunciado el regreso de la Califato IPA con una nueva tirada limitada que verá la luz el próximo 13 de diciembre de 2025. El lanzamiento se celebrará en la fábrica de Río Azul, ubicada en la calle Lana 6 del polígono Hytasa de Sevilla, en un evento que combinará cerveza, música y un mercadillo navideño especial desde las 12:00 hasta las 18:30 horas.

La Califato IPA, que se agotó en un solo día durante su primera edición de junio de 2025, regresa con la misma personalidad pero en mayor cantidad, aunque sigue siendo una producción muy limitada. Esta West Coast IPA de 6,2% vol., elaborada por el maestro cervecero Eloy del Río, fundador de Río Azul, mantiene su perfil aromático característico con notas de pomelo gaditano, pino de Doñana, cáscara de naranja amarga sevillana y mango verde malagueño, representando a la perfección la fusión entre la tradición cervecera californiana y la esencia andaluza.

Durante el evento de lanzamiento, los asistentes podrán adquirir una amplia variedad de productos exclusivos de Califato 3/4, ideal para encontrar regalos navideños originales y únicos. El mercadillo ofrecerá camisetas, vinilos, sudaderas, tablas de skate y pañuelos de seda, entre otros artículos de edición limitada, mientras suenan las selecciones musicales de los DJs del colectivo sevillano.

Una cerveza con compás y carácter andaluz

La colaboración entre Río Azul y Califato 3/4 va más allá de una simple cerveza. Según explica Eloy del Río, maestro cervecero de Río Azul: "Sabíamos que iba a pasar. Esta cerveza nos representa: es clara, tiene nervio y no se parece a ninguna otra. A nivel técnico, volvemos con una West Coast IPA seca y precisa, con una carga de lúpulo bien medida para que el amargor no opaque, sino que acompañe. Queríamos que la cerveza tuviera el mismo equilibrio que una buena base rítmica: contundente, sin robar protagonismo".

Por su parte, Loren, integrante de Califato 3/4, describe la cerveza como "una pista de audio embotellada" y añade: "Tiene ataque, cuerpo y final. Lo que suena en la boca después del trago es como un loop que no quieres que se acabe". El colectivo también destaca que "no es una cerveza pensada para gustar a todo el mundo, igual que nuestra música tampoco lo es. Pero tiene compás y mucha verdad".

La identidad visual de esta edición especial continúa siendo obra del estudio TOT, dirigido por Ausiàs Pérez, también responsable de la imagen corporativa de Río Azul y del diseño de la portada del último álbum de Califato 3/4. La fotografía ha sido realizada por Adrián del Campo, conocido profesionalmente como @offdelcampo.

El fenómeno de las cervezas colaborativas en España

La Califato IPA se inscribe dentro de una tendencia creciente en el sector cervecero artesanal español: las colaboraciones con artistas y colectivos culturales. En los últimos años, diversas cerveceras han apostado por fusionar su producto con manifestaciones artísticas locales, creando ediciones limitadas que trascienden el concepto tradicional de cerveza y se convierten en objetos de coleccionismo.

Este tipo de colaboraciones permite a las cerveceras artesanales diferenciarse en un mercado cada vez más competitivo, mientras que ofrece a los artistas un nuevo canal para expandir su universo creativo. En el caso de la Califato IPA, la sinergia entre la experiencia cervecera de Río Azul y la propuesta musical innovadora de Califato 3/4 ha dado como resultado un producto que refleja la identidad cultural andaluza contemporánea.

¿Dónde conseguir la Califato IPA?

Para los interesados en adquirir esta edición especial, la venta inicial se realizará exclusivamente en la fábrica de Río Azul durante el evento del 13 de diciembre. Posteriormente, las unidades restantes estarán disponibles a través de las páginas web oficiales de Río Azul y Califato 3/4 hasta agotar existencias.

Aunque en esta ocasión se ha ampliado el número de latas disponibles respecto a la primera edición, los responsables de la cerveza advierten que sigue siendo una producción muy limitada que probablemente se agotará rápidamente, dado el éxito de la primera tirada que desapareció de los puntos de venta en apenas 24 horas.

¿Quiénes son Califato 3/4?

Califato 3/4 es un colectivo musical sevillano que ha revolucionado la escena musical andaluza en los últimos años con su propuesta que fusiona flamenco, electrónica, hip-hop y sonidos tradicionales del sur peninsular. Su estética y filosofía, profundamente arraigadas en la cultura andaluza pero con una visión contemporánea y universal, han conectado con un público diverso tanto en España como a nivel internacional.

Su colaboración con Río Azul para crear la Califato IPA representa la extensión natural de su universo creativo hacia otros ámbitos culturales y de consumo, manteniendo siempre su esencia y autenticidad características. Esta cerveza se ha convertido así en un elemento más de la narrativa artística del colectivo, trascendiendo su naturaleza de producto para convertirse en una experiencia sensorial completa.