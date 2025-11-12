Ocean Drive Sevilla celebra una nueva edición de su mercadillo Galería Pop Up

El hotel Ocean Drive Sevilla acogerá los próximos 22 y 23 de noviembre, de 13:00 a 17:00, una nueva edición de Galería Pop Up, un market de emprendedores con un marcado enfoque cultural y local, que reunirá a artistas, marcas creativas y proyectos independientes de la ciudad.

Durante dos jornadas, la planta baja y zona restaurante del hotel se transformará en un espacio de compra, arte y comunidad. Alrededor de una docena de stands ofrecerán al público propuestas que abarcan la ilustración, el diseño, la pintura en directo, la artesanía y los productos locales, además de iniciativas vinculadas al mundo de las mascotas.

Una cita con el talento y la creatividad local

El concepto de Galería Pop Up se articula en torno a dos pilares fundamentales: el arte y la creación local, y la vocación pet friendly que caracteriza la identidad del hotel.

Los visitantes podrán conocer de cerca el trabajo de diversos artistas sevillanos, algunos de los cuales realizarán intervenciones en vivo, generando un ambiente dinámico, participativo y cercano.

Un espacio abierto, cultural y con identidad propia

En línea con su compromiso con la cultura y la vida urbana, Ocean Drive Sevilla refuerza su carácter inclusivo con la presencia de marcas dedicadas al bienestar y estilo de vida animal. Además, como gesto distintivo, se ofrecerán cookies gratuitas a quienes acudan con sus mascotas, subrayando el carácter acogedor y pet friendly del evento.

Galería Pop Up consolida así su posición como una iniciativa singular en la agenda cultural sevillana, que aúna talento, diseño y comunidad en un entorno tan inspirador como el del hotel Ocean Drive Sevilla.