¿Sabías que el origen del himno de Andalucía está en un canto religioso interpretado por campesinos?

El significado detrás de los colores y el escudo de la bandera de Andalucía

El himno de Andalucía, junto con otros símbolos, y costumbres, como el desayuno molinero (hecho con mollete, aceite y azúcar), son algunos de los mayores distintivos de la comunidad que se han convertido en su seña de identidad, especialmente en el contexto de la celebración del Día de Andalucía, cada 28 de febrero.

Desde edades muy tempranas, los niños y niñas andaluzas aprenden la letra de dicho himno, que interpretan cada año en sus colegios ya sea con la flauta dulce o cantándolo, mientras se realizan otras actividades, para conmemorar este día.

Con letra de Blas Infante, considerado padre de la patria andaluza, y música de José del Castillo, esta composición ha supuesto para los andaluces y andaluzas de todas las generaciones una expresión emocional compartida que resuena cada 28 de febrero. Su mensaje de paz, esperanza y reivindicación social se ha consolidado como un elemento cohesionador que refuerza el orgullo y la conciencia histórica del pueblo andaluz.

Origen del himno de Andalucía

El artículo 5 de la Ley 3/1982, de 21 de diciembre, sobre el himno y el escudo de Andalucía, refleja que Andalucía tiene himno propio. Este tiene su origen en el Santo Dios, un canto religioso que entonaban los campesinos de diversos puntos de la región durante las faenas de la siega. Pese a que tanto la letra como la música fueron anotadas por Blas Infante, su origen es eminentemente popular. Sería el compositor José del Castillo Díaz quien adaptaría y armonizaría la melodía para crear el cántico que conocemos en la actualidad. En él, las raíces populares se combinan con algunas de las reivindicaciones andaluzas fundamentales que expresan el deseo de transformación socioeconómica y el ansia de alcanzar un futuro de paz y solidaridad.

Como dato de interés, en uno de sus versos, el himno oficial reza: "Sea por Andalucía libre, España y la actualidad". Dado el carácter andalucista y la reivindicación por el reconocimiento de la autonomía de algunos andaluces y andaluzas, existe una versión extraoficial que aboga por decir "Sea por Andalucía libre, los pueblos y la humanidad". No obstante esta no se suele escuchar en ningún acto oficial.

La página web de la Junta de Andalucía ha puesto a disposición de los usuarios interesados decenas de archivos de audio y vídeo con diferentes interpretaciones del himno andaluz por varios cantantes como Pastora Soler, la Niña Pastori o la versión de coro y orquesta, entre otros.

Letra del himno de Andalucía

La bandera blanca y verde

vuelve, tras siglos de guerra,

a pedir paz y esperanza,

bajo el sol de nuestra tierra.

¡Andaluces, levantaos!

¡Pedid tierra y libertad!

¡Sea por Andalucía libre,

España y la Humanidad!

Los andaluces queremos

volver a ser lo que fuimos

hombres de luz que a los hombres,

alma de hombres les dimos.

¡Andaluces, levantaos!

¡Pedid tierra y libertad!

¡Sea por Andalucía libre,

España y la Humanidad!