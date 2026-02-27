Esta es la ciudad en la que se izó por primera vez la bandera andaluza en una institución oficial: Fue en 1932 y hubo mucha gente

La bandera de Andalucía que conocemos en la actualidad tiene sus orígenes en la Asamblea de Ronda de 1918, cuando Blas Infante, conocido como el padre de la patria andaluza, la propuso para que fuera el símbolo de nuestra comunidad. Sus colores (verde, blanco y verde a franjas horizontales) evocan tonalidades del paisaje andaluz, al tiempo que simbolizan los valores de la pureza y la esperanza en el futuro. En el centro de la misma se encuentra en escudo de Andalucía, inspirado en el de la ciudad de Cádiz y que está integrado por la figura de un Hércules que sujeta a dos leones entre columnas. A sus pies se muestra la leyenda “Andalucía por sí, para España y la Humanidad”.

A pesar de que sus orígenes se fechen algo antes de los años 20, no sería hasta la II República (entre 1931 y 1939) cuando esta se comenzó a izar en algunos lugares de la región, siendo Sevilla la primera ciudad que lo hizo desde una institución pública.

Primer izado de la bandera en una institución pública

Tal y como recogen desde el Museo Autonómico Andaluz, la primera institución de la comunidad autónoma en izar oficialmente la bandera de Andalucía fue la Diputación Provincial de Sevilla el 23 de octubre de 1932. Esto se hizo como estrategia para crear un estado de opinión favorable a la celebración de la Asamblea de Córdoba de enero de 1933. En paralelo a la elaboración de un proyecto de Estatuto durante la II República, se realizaron en octubre, noviembre y diciembre de 1932, numerosos actos e izados de la bandera en Andalucía.

En aquel momento, el presidente de la institución provincial era Hermenegildo Casas, político español que fue alcalde de Sevilla durante apenas 5 días en abril de 1931 para luego tomar el cargo en la Diputación de Sevilla. Sería este quien también presidía la Comisión Organizadora de la Asamblea Regional.

A pesar de la relevancia histórica y política del acto, se informó de que iba a tener lugar el izado de la bandera con una noticia breve en la prensa, pero esta no captó la pretendida atención del público sevillano. Por este motivo, el domingo siguiente, 30 de octubre, se hizo una segunda convocatoria que fue multitudinaria. La fotografía de la izada en la Diputación sevillana apareció en el número 1099 de la revista Mundo Gráfico del 2 de noviembre de 1932, en la página 11, y hoy se puede consultar el ejemplar completo digitalizado por la Biblioteca Nacional de España.

Por qué se la conoce como arbonaida

Desde principios del siglo XXI a la bandera de Andalucía se le ha dado el nombre de "arbonaida". Esta palabra proviene de la palabra árabe andalusí “albulaida”, y puede significar “tierra pequeña” o “mi tierra”, mención que utilizaba el propio Blas Infante en alusión a una bandera que reflejaría lo que para él era su patria.

Históricamente se tomó el 28 de febrero como el Día de Andalucía de manera oficial porque fue en esta fecha cuando se celebró el Referéndum sobre la iniciativa del proceso autonómico de Andalucía en las provincias españolas de Almería, Cádiz, Córdoba, Granada, Huelva, Jaén, Málaga y Sevilla. Sin embargo, sería el 4 de diciembre de 1977 cuando quienes defendían la autonomía andaluza tomaron masivamente las calles de la comunidad bajo el lema: “Libertad, amnistía y estatuto de autonomía”.

