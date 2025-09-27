Palmeras de chocolate gratis este domingo en todas las tiendas de Levaduramadre

Este domingo, 28 de septiembre, todas y cada una de las tiendas de Levaduramadre repartidas por España regalarán, hasta fin de existencias, sus famosas palmeras de chocolate.

La iniciativa surge después de que el actor Álex González, durante su paso por el programa de televisión El Hormiguero, pidiera en directo que le enviaran una caja de palmeras de chocolate de Levaduramadre. Su petición no solo ha llegado hasta esta panadería conocida en toda España, sino que además ha sido la excusa perfecta para que desde sus hornos quisieran darlo todo de sí y regalar estas palmeras de chocolate tan aclamadas.

Levaduramadre en Sevilla

Sevilla cuenta con dos tiendas de Levaduramadre, una de ellas en calle Asunción, número 41, en el barrio de Los Remedios, que abre los domingos de 08:30 a 21:30 horas, y otra en la calle Enramadilla, número 14, muy cerca de la Plaza de España, que abre sus puertas los domingos de 08:00 a 15:00 horas.

Sobre Levaduramadre

Levaduramadre es una panadería/ pastelería que nace de la mano del maestro panadero Moncho López junto a su socio Iñaky de la Cuesta, quienes crearon un primer obrador con panes artesanos, cruasanes, empanadas y quiches que combinaban con ricos cafés. De este primer establecimiento en Madrid hace más de una década comienzan a surgir sus tiendas, repartidas por toda España, unas panaderías pequeñas, pero bien surtidas de todos los productos que se elaboraban cada día en el obrador. En ellas intentaron recuperar el gusto por el pan de siempre y el trato directo y familiar con el cliente.

Unos años más tarde, estas primeras tiendas acabarían dando lugar a los primeros coffee bakeries, lugares en los que ofrecen los mejores y más variados tipos de pan artesano, aromáticos cafés e infusiones, una cuidada selección de pastelería y bollería y productos salados que le dan una vuelta a la tradición para convertirse en tentadores y sofisticados bocados, perfectos tanto para picar entre horas como para dejar el estómago satisfecho a mediodía. Todos y cada uno de los productos de Levaduramadre se pueden consultar en su página web