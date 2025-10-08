La patata será la protagonista de las XXIV Jornadas Gastronómicas de los hoteles de Sevilla y Provincia

La Asociación de Hoteles de Sevilla y Provincia ha presentado la vigésima cuarta edición de sus Jornadas Gastronómicas, una de las actividades colectivas más consolidadas, que este año llevan por título central: I Love Patata, ¡cómo no quererla! que se desarrollarán desde el 10 de octubre al 10 de noviembre, en veintséis hoteles de Sevilla y su provincia.

El acto de inauguarción ha tenido lugar en el Hotel Alfonso XIII y ha corrido a cargo del presidente de la AHS, Manuel Cornax, quien estuvo acompañado por la delegada territorial de Turismo, Cultura y Deportes de la Junta de Andalucía, Carmen Ortiz; el vicepresidente de Prodetur, Rodrigo Rodríguez; el director gerente de Contursa, Antonio Castaño y la teniente de alcalde del Ayuntamiento de La Rinconada, Raquel Vega.

En esta edición seguimos apostando por productos cercanos, de km. 0. Por la gastronomía elaborada con productos sevillanos que ocupan nuestras tierras y que forman parte de nuestra historia e identidad, que otros años han sido el tomate, la aceituna o la naranja y que en esta ocasión es la patata.

Por ello hemos contado con la colaboración del ayuntamiento de La Rinconada, municipio donde el cultivo de patata está más extendido en nuestra provincia, con aproximadamente 1.200 hectáreas dedicadas a este tubérculo. La Rinconada destaca por ser el principal productor de patata temprana en Andalucía, aprovechando el clima y el terreno de la Vega del Guadalquivir.

Propuestas como Cremoso de Patata con Ceviche de langostino al Ají y crujientes de Jamón Ibérico; Parmentier de patata, huevo a baja temperatura, boletus “edulis” y trufa; Patatas baby guisadas al pimentón, bacalao y olivas negras; Gofre de patata con chicharrones y salsa brava; Ravioli de patata de Sanlúcar con yema curada y caldo de jamón; o incluso con postres de Tarta fina de patata y manzana con helado de canela, se podrán degustar en los diferentes hoteles participantes.

Todas las sugerencias podrán consultarlos en www.hotelesdesevilla.com del 10 de octubre al 10 de noviembre, con precios muy diferentes según el hotel y si su oferta es de menú o sugerencia/tapa. De esta manera, los precios más comunes están en torno a 39€ si se trata de menús o desde los 3,5€, en las tapas y sugerencias independientes.

En esta ocasión participan 26 establecimientos: Hotel Alfonso XIII, Hotel EME Catedral Mercer, Hotel Mercer Plaza Sevilla, Hotel Eurostars Torre Sevilla, Hotel Don Ramón, Hotel Gran Meliá Colón, Hotel Radisson Collection Sevilla, Hotel Unuk Vincci Selección, Hotel CoolRooms Palacio de Villapanés, Hotel Bellavista Sevilla, Hotel Alcázar de la Reina (Carmona), Hotel Hospes Las Casas del Rey de Baeza, Hotel Fernando III, Hotel Querencia, Hotel Ocean Drive Sevilla, Hotel Kivir, Hotel Novotel Sevilla, Hotel Giralda Center, Hotel Meliá Lebreros, Hotel Meliá Sevilla, Hotel Sevilla Center, Hotel Silken Al-Andalus, Hotel Vincci La Rábida, Hotel Vincci Molviedro, Hotel Manolo Mayo (Los Palacios) y Betis 7 Triana Experience.

Los principales patrocinadores son Junta de Andalucía, PRODETUR (Turismo de la Provincia de Sevilla), Sabores de la Provincia de Sevilla, Ayuntamiento de Sevilla, Ayuntamiento de La Rinconada, Asociafruit y Cruzcampo