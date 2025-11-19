Cómo ser piloto de dragones esta Navidad en la Fundación Cajasol

Aunque para los más jóvenes lo de pilotar dragones le suene a Desdentao y Furia (Cómo entrenar a tu dragón) , hay toda una generación que quiso ser Atreyu para surcar los cielos a lomos del suave y blanco Fújur esquivando a los comerocas y atravesando la Puerta de la Esfinge. Para ellos y para disfrutar con los hijos de quienes escuchaban atentamente en el cine a Vetusta Morla o soñaron con ser Auryn y Bastian esta Navidad hay dos citas ineludibles. Por un lado, el musical que estará desde el 19 de diciembre en Fibes y que es una de las grandes producciones de este género, además de ser la primera en contar con personajes animatrónicos sobre el escenerio. La otra, los Guardianes de la Fantasía, es la que está hasta el 5 de enero en la Fundación Cajasol. Porque para niños y mayores, tener la posibilidad de ser Piloto de Dragones, con carnet y todo, es ser ciudadano de pleno derecho de Fantasía.

Una experiencia totalmente inmersiva porque desde que atraviesas la puerta, todo recuerda tanto a la Historia Interminable que hasta Limalh martillea tu cabeza con las notas de The Neverending Story, tanto que casi tienes que luchar para no tararearla que permitirá a los visitantes adentrarse en el universo mágico de La historia interminable, el musical, y vivirlo en primera persona.

Desde la entrada al Reino de Fantasía con una simulación de montaña rusa hasta las pruebas de conducción, son seis estapas hasta conseguir el ansiado carnet que permite pilotar dragones en la que no falta el espejo mágico donde el visitante se convierte en Atreyu o en la emperatriz infantil y con un recorrido donde está presente el auryn.

Durante la presentación, en la que no podía faltar la abuela de dragones, Guadalupe Fiñana, Antonio Pulido, el presidente de la Fundación Cajasol, explicó que los Guardianes de la Fantasía es la primera de las actividades que se han includio en los Gozos de Diciembre, el ciclo con el que cada año la institución recibe la Navidad. "Siempre trabajamos con la tradición y la innovación. Este año tenemos las conversaciones que los niños podrán tener con los Reyes Magos a través de la realidad virtual. Además hemos doblado el número de actividades".

Por otro lado, el CEO de Beon World Wide, la empresa internacional de eventos que ha montado el musical de La Historia Interminable Darío Regattieri, recordó que se trata de una producción íntegtamente andaluza que podrán ver más de 20.000 personas en Fibes durante esta Navidad. "Este libro se está volviendo a utilizar para la educación de los niños en la importancia de creer en ellos mismos y luchar por nuestros ideales".

Y para apuntarse a esta autoescuela tan especial, sólo hay que reservar las clases en taquilla y en la web de la Fundación Cajasol (Venta de entradas | Bacantix)