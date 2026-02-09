"Cada pizza es perfecta para quien la disfruta", la filosofía de Alimentari e Diversi en el Día Mundial de la Pizza

Este lunes, 9 de febrero, se celebra el Día Mundial de la Pizza, una ocasión especial para homenajear al popular plato italiano, reconocido por su capacidad de unión social y su valor cultural no solo en Italia, sino en la mayoría de países del mundo. Su trascendencia en la gastronomía es tal que en el año 2017 la pizza fue reconocida Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por la Unesco.

Para conmemorar este día, desde Vivir en Sevilla nos hemos desplazado hasta Alimentari e Diversi, un restaurante italiano ubicado en pleno centro de la ciudad que ha logrado colarse en la lista de las mejores pizzerías de Europa con una de sus creaciones: la pizza Alimentari, hecha con mozzarella fior di latte, tomate cherry, rúcula, prosciutto di Parma y escamas de parmesano.

Alimentari e Diversi, entre las mejores pizzerías de Europa

Alimentari e Diversi, que abrió sus puertas en Sevilla en mayo de 2021, conseguía entrar, en 2024, en los 50 Top Pizza Europa, un pretigioso listado que incluye a las mejores pizzerías del continente. Esta mención le ha valido a la pizzería sevillana no solo por la calidad de su comida, sino por la experiencia completa que ofrecen al entrar en su restaurante ubicado en la calle Julio César, número 14, en el Casco Antiguo de la ciudad.

Detrás de su horno se encuentran los hermanos napolitanos Antonio y Lorenzo Falzarano, dos jóvenes chefs que han traído a la capital andaluza una propuesta diferente y de mucha calidad en la que se respetan los sabores y tradiciones de la comida italiana y cuidan al máximo la experiencia que ofrecen a sus clientes.

Casi la totalidad de productos que emplean en este restaurante provienen de Italia, lo que hace que sus elaboraciones sean irrepetibles en la ciudad. Las pizzas de Alimentari e Diversi se hacen cuidando el proceso de elaboración hasta el más mínimo detalle, con una masa que dejan madurando durante 24 horas hasta bolearla y dejarla reposar durante otro día más. Para que esta tenga un sabor y una textura únicas hacen una mezcla de cuatro harinas diferentes que le confieren mucha personalidad a la masa.

Lorenzo Falzarano cuenta que aunque la pizza forma parte de la cultura italiana su origen, en realidad, se sitúa en Egipto, donde parece ser que se hizo por primera vez una masa compuesta por agua y harina, dos de los ingredientes principales de la base de la pizza. El proceso de colonización de estas tierras haría posible que esa receta primigenia acabara aterrizando en Nápoles.

A la pregunta de qué hace falta para que una pizza sea buena, Lorenzo apuesta por no posicionarse y explica que cualquier pizza puede ser buena en función de los gustos de quien la pruebe, puesto que existen pizzas de todo tipo, desde la romana clásica, con una masa fina y crujiente, hasta la napolitana contemporánea, que tiene una textura diferente. Por eso Falzarano apuesta por decir que "no existe ni la pizza ni la masa perfectas", todo dependerá de quien se la coma.

En la carta de Alimentari e Diversi cuentan con algunas pizzas que destacan por ser las más populares entre sus clientes y clientas. Este año, la más vendida cada mes está siendo la pizza focaccia, elaborada con una base de mozzarella, pimiento italiano, mortadela y burrata.

Además de pizzas en Alimentari e Diversi también se pueden degustar otros platos como pasta fresca, ñoquis, risotto, algo de carne y pescado, ensaladas y algunos entrantes. También cuentan con postres caseros y con diferentes tipos de vino que hacen el maridaje perfecto con las comidas que salen de sus fogones.

Para los hermanos Falzarone, lo más importante no es solo ofrecer unos productos de calidad, sino que entrar en su restaurante suponga una experiencia perfecta a través de la gastronomía de su país de origen. Como dice Lorenzo, «venir a Alimentari e Diversi es como hacer un viaje a Italia sin necesidad de pasaporte».