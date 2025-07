Planes para el primer fin de semana de agosto en Sevilla

Agosto llega por todo lo alto a la ciudad con varias citas culturales que no puedes perderte. Los días 1, 2 y 3 de agosto, (de viernes a domingo) la hispalense acogerá varios eventos y actividades para diferentes públicos que amenizarán las jornadas de las personas que estén durante este mes en la ciudad:

Visita nocturna al Palacio de las Dueñas

Desde el 31 de julio y hasta el próximo 28 de agosto el Palacio de las Dueñas organizará visitas nocturnas de una hora y media de duración realizadas por expertos de empresas locales, guías oficiales e historiadores. Estas rutas se harán a la luz de los candiles o con puntuales recitales de poesía, por lo que se trata de un plan único para disfrutar del verano en la ciudad.

Durante la visita, los asistentes podrán disfrutar de la historia del edificio, sus colecciones artísticas y conocer a sus más insignes habitantes como María Teresa de Silva Álvarez de Toledo, la que fuera retratada por Goya, Antonio Machado o Cayetana Fitz-James Stuart. El itinerario de la visita permitirá conocer los espacios más significativos del edificio, visitando el patio y los salones de la planta baja. La visita darácomienzoo a las 21:00 horas y el precio de la actividad es de 22 euros por persona.

Comedia Justo a tiempo

De los creadores de Mejor… es posible (una conferencia sin vergüenza), llega a los escenarios Justo a tiempo (una conferencia contrarreloj), una comedia en la que Práxedes Nieto y Víctor Carretero, conocidos como Los Síndrome, darán a los espectadores las pautas para gestionar bien su tiempo y sacar el máximo rendimiento a las 24 horas que tiene el día.

Si has dicho alguna vez eso de “No tengo tiempo de ná” o has preguntado eso de “¿Qué tiempo va a hacer este fin de semana?”, no te puedes perder esta conferencia contrarreloj. Porque gracias a Justo a tiempo aprenderás a no malgastar tu tiempo (y, sobre todo, el nuestro…). Se ruega puntualidad (No esperamos a nadie…).

La comedia se podrá disfrutar en la Sala Cero, de martes a sábado desde el 1 de julio hasta el 2 de agosto, por lo que este fin de semana es el último que estarán en la ciudad. El espectáculo comienza a las 21:00 horas y el precio es de 12 euros.

Documental Postales de otros mundos

El espacio CaixaForum de Sevilla acogerá esta experiencia inmersiva de realidad virtual que invita a viajar por el sistema solar de la mano de algunas de las sondas espaciales que han fotografiado sus planetas y gran parte de sus satélites. Producida por El Exilio, dirigida por Roberto Girón y con guion de Pablo Iraburu, el espectador podrá ver en detalle los volcanes gigantes de Marte, los anillos de Saturno, la superficie del cometa Churyumov-Gerasimenko, los impresionantes desiertos helados de Europa, los lagos de metano de Titán, los vertiginosos acantilados de Miranda o los géiseres de Encélado, entre otras muchas “postales” increíbles que nos ofrece nuestro sistema solar.

Postales de otros mundos / CaixaForum

La experiencia tiene una duración aproximada de 30 minutos, repartidos en dos partes. En la primera, a modo de introducción para comprender la importancia de la colaboración en la ciencia, los visitantes verán una proyección de una película panorámica que ficciona la historia de un grupo de científicos que descubre Miranda, un proyecto secreto de exploración espacial. En la segunda parte, que ha contado con la asesoría científica del astrofísico y divulgador Rafael Clemente, se produce el salto hacia la realidad virtual, que permite un viaje cósmico de 360 grados con imágenes reales de los emisores de la NASA, la ESA y otras agencias espaciales, que nos han iluminado y nos han ayudado a abrir nuevas fronteras en nuestro conocimiento del universo.

Se trata de una actividad pensada para todos los públicos a partir de los 8 años de edad. Esta se podrá disfrutar hasta el 8 de diciembre en diferentes pases: a las 10:15, a las 11:15, a las 12:15 horas y por la tarde, a las 16:00, a las 17:00, a las 18:00 y a las 19:00 horas. El precio de la experiencia es de 6 euros.

Cine de verano Vermiglio

El patio de la Diputación de Sevilla proyectará la película Vermiglio en su ciclo de cine de verano que tiene lugar cada año.

Vermiglio (2024) está dirigida por Maura Delpero y protagonizada por María Vittoria Dallasta, Elisabetta Mazzullo, Anna Bellato y Diego Ribon. Ambientada en un internado religioso femenino en los Alpes italianos, la historia gira en torno a Celeste, una joven que regresa al convento donde creció, ahora convertido en un centro de acogida para mujeres. Mientras enfrenta recuerdos del pasado y se adapta a un entorno transformado, Celeste explora su identidad y su vínculo con el mundo exterior. La película reflexiona sobre la maternidad, la espiritualidad y la autonomía femenina en un contexto marcado por lo simbólico y lo íntimo. La proyección tendrá lugar el viernes, 1 de agosto, a las 22:15 horas. El precio de la entrada es de 4,50 euros.

Música y cine en sintonía

El espacio CaixaForum acogerá, durante el mes de agosto, el taller Música y cine en sintonía, en el que las personas interesadas crearán su propia pieza audiovisual a partir de la exploración con la música, el sonido y las técnicas de edición de vídeo. Combinando imágenes con distintas sonoridades conseguirán cambiar el sentido de las imágenes y jugar con las diferentes emociones que transmiten. Para terminar el taller pondrán en común las creaciones para que sean los espectadores, las otras familias, quienes pongan palabras al resultado final ¿Qué sensaciones habremos conseguido comunicar?

La duración aproximada de esta actividad es de una hora y media y se podrá hacer de viernes a domingo desde el 1 de agosto hasta el día 31 en diferentes horarios en función del día (se aconseja consultarlo el día específico). El taller es gratuito pero se requiere de reserva previa.