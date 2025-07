Cinco bares en Sevilla que te recomendaría alguien de aquí y que están alejados del turismo

Hacer turismo en una ciudad suele traducirse en buscar qué monumentos visitar, por qué zonas pasear, qué lugares son los más emblemáticos y, por supuesto, dónde comer.

Cuando se va a hacer un viaje a un destino que no conocemos y en el que no podemos pedir recomendaciones a nadie cercano es frecuente que hagamos consulta tanto en internet como en redes sociales sobre aquellos establecimientos hosteleros más auténticos, los que ofrecen la comida típica del sitio al que vamos y que no estén pensados para atraer a los turistas sino para que lo frecuentes las personas que viven en esa ciudad o pueblo.

Aunque las nuevas tecnologías faciliten el acceso rápido a este tipo de informaciones, no siempre es fácil dar con lo que buscamos, o al menos, no sin que esto suponga pagar unos precios poco ajustados a la realidad de la ciudad. Desde Vivir en Sevilla hemos querido hablar de aquellos bares de Sevilla que recomendaría alguien de aquí porque están alejados del turismo, tienen precios razonables y su variedad de tapas no deja indiferente a nadie.

Las Columnas de Santa Cruz

A pesar de estar en uno de los lugares más céntricos de Sevilla y de estar frecuentado por muchos turistas, lo cierto es que este bar ubicado en la calle Mateos Gago, con vistas a la Giralda, es uno de los más míticos de Sevilla y sigue conservando la esencia de siempre. Suele estar abarrotado, pero entre sus clientes siempre hay personas del barrio tomando algo. En este bar es famoso su montadito de pringá, pero cualquiera de sus tapas son un acierto seguro para comer bien a precios razonables. No te vayas sin probar su vino casero.

Taberna Coloniales

También junto a la Catedral, en la calle Fernández y González y con una segunda ubicación en la Plaza Cristo de Burgos, en la que hay terraza, este bar es uno de los más céntricos y baratos de Sevilla. En él se pueden comer tapas y platos como las patatas bravas, el manjar blanco, hecho con pollo y nata o degustar el solomillo al whisky, uno de los platos típicos de la gastronomía sevillana.A veces hay que esperar un poco para coger mesa, pero sin duda merece la pena tener paciencia.

Las Golondrinas

Ubicado en el barrio de Triana, este bar auténtico sevillano es famoso por sus champiñones con alioli y por su ambiente de bar de toda la vida. Tiene un sinfín de tapas típicas que se pueden acompañar de algún vino de la zona o de una cerveza bien fría y al estar algo retirado del centro histórico la presencia de turistas es más reducida.

Casa Ricardo

Al igual que sucede en Las Golondrinas, Casa Ricardo no se encuentra en una zona turística de paso, aunque está muy cerca de la Alameda de Hércules. Si por algo es famoso Casa Ricardo es por sus croquetas. Quien se desplaza hasta este establecimiento es porque va exclusivamente a por ellas, algo que hace que haya más lugareños y menos turistas en el local, que está en la calle Hernán Cortés.

El Menta

Ubicado en la calle Cueva de Menga, este bar es conocido en Sevilla por sus famosos serranitos, aunque también hay otros platos como caracoles en temporada, chipirones a la plancha o solomillo al whisky. De este bar llama la atención, especialmente, su estética, ya que es parecida a la de un pub irlandés con terraza. Comer en El Menta es hacerlo con el mejor ambiente de barrio, puesto que se encuentra bastante retirado del centro de la ciudad.