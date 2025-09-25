Conciertos de blues, taller de robótica para niños y otros eventos para darle la bienvenida al otoño en Sevilla

Este fin de semana, desde el jueves 25 de septiembre y hasta el próximo domingo, día 28, la ciudad de Sevilla así como algunos pueblos cercanos a la capital, ofrecen un abanico amplio de actividades especialmente culturales para todos los gustos y orientadas para toda la familia. Estas son algunas de las citas que durante estas jornadas podrás hacer en Sevilla para darle la bienvenida al otoño:

Carmen, ópera & flamenco

Como parte del Festival de Ópera de Sevilla que se celebrará en la hispalense hasta el próximo 12 de octubre, Teatro Flamenco de Sevilla y Sevilla de Ópera se unen en colaboración para producir un espectáculo único donde ambos géneros conviven y relucen entre ellos.

Carmen, Ópera & Flamenco, es la propuesta flamenca de la obra clásica de Bizet, Carmen. Una mujer de espíritu libre, que cautiva a un soldado, que cegado por la pasión abandona su vida, solo para descubrir que el corazón de Carmen es tan libre como el viento. Coincidiendo con el 150 Aniversario de la ópera Carmen, se trata de una oportunidad única para disfrutar de una de las óperas más reconocidas del mundo con la belleza y la fuerza del flamenco.

Esta representación se podrá ver los días jueves, viernes y sábado, del 26 de septiembre al 12 de octubre en el Teatro Flamenco de Sevilla a las 20:45 horas. Hay entradas desde 16 euros.

Danza en el CICUS

El CICUS de la Universidad de Sevilla acogerá el V Encuentro Transfronterizo de Danza con Danciberia, un proyecto que surge de la colaboración entre la Asociación Andaluza de Compañías y Profesionales de Danza (PAD) y el Centro de Iniciativas Culturales de la Universidad de Sevilla (CICUS), con la participación de la asociación portuguesa REDEMORE. La iniciativa busca conectar Andalucía y Portugal a través de las artes del movimiento. La quinta edición contará con talleres y espectáculos a lo largo de dos días, ofreciendo espacios de formación y experimentación para artistas y público interesado en la danza contemporánea.

El viernes, 26 de septiembre, tendrá lugar el espectáculo A Besta, As Luas a las 19:00 horas. Basado en la canción Banho, de Elza Soares, esta cita explora la política del cuerpo no sumiso mediante gestos y sonidos. La obra representa un cuerpo como arma política y manifiesta la afirmación de la identidad y la sexualidad, desde lo físico hasta lo cósmico. Las entradas están disponibles a través de la página web del CICUS.

Teatro La Desmetamorfosis

La compaía Ignacio Andreu actuará en el Teatro La Fundición con la obra La Desmetamorfosis. A partir del descontento que sufre Gregorio Samsa, protagonista de la novela La Metamorfosis, con la vida que le ha escrito Frank Kafka, comienza una disputa entre el autor y el personaje. Se trata de una comedia donde descubriremos a un Gregorio Samsa desquiciado y a un Frank Kafka muy andaluz. Una comedia entre personaje y persona, con sus partes serias y su tono humorístico. Se podrá ver el viernes, 26 de septiembre, a las 20:30 horas, y el sábado y domingo, a las 20:00 horas. Hay entradas desde 8 euros.

Creación de robots con Lego Wedo 2.0

La empresa Pequeños Alquimistas organiza este sábado, 27 de septiembre, el taller de robótica Lego Wedo 2.0, una solución interesante para la iniciación lúdica a la robótica de alumnos de 1º, 2º y 3º de primaria. Con sus piezas se podrán construir distintos modelos móviles, incorporándoles motores y sensores y programar su movimiento. Este taller tendrá lugar entre las 10:30 y las 12:00 horas y el precio de la actividad es de 15 euros por persona.

Feria del Libro Antiguo y de Ocasión

Este fin de semana dará comienzo la 48 edición de la Feria del Libro Antiguo y de Ocasión en Sevilla, organizada por la Asociación Amigos del Libro Antiguo con el patrocinio principal del Ayuntamiento de Sevilla a través del Área de Turismo y Cultura. Se trata de una de las citas más longevas y destacadas de la agenda cultural otoñal de Sevilla. En 2024 la edición vino marcada por un cambio en las fechas y en el espacio, con un balance muy positivo en afluencia de público y resultados comerciales para los libreros, tanto sevillanos como venidos de fuera. Esta feria estará ubicada en la Plaza de San Francisco hasta el 19 de octubre.

Festival de blues de Tomares

El 26 de septiembre, Tomares se transformará en el epicentro del blues, con su Festival de Blues, una jornada histórica que promete emocionar y dejar huella en el municipio y en la provincia de Sevilla.

El festival comenzará a las 18:00 horas en la Plaza del Ayuntamiento con una actuación en plena calle y de acceso gratuito de la mano de Jimmy Barnatán y Falín Galán. Estos serán los encargados de abrir la jornada con un formato crudo y directo, en el que guitarra y voz son los únicos protagonistas. Un dúo que no necesita nada más para conmover y hacer vibrar al público.

A partir de las 20:00 h, la acción se trasladará al Patio de las Buganvillas, donde el escenario cobrará vida con actuaciones de primer nivel. Kid Carlos Band, Lolo Ortega y Mingo Balaguer representan lo mejor del blues hecho en Sevilla, pero también forman parte de la élite del panorama nacional e internacional. Auténticos pesos pesados que darán al festival el arranque de calidad que merece.

Como broche final, el evento contará con la presencia estelar de Matt Schofield. Reconocido a nivel mundial, galardonado con numerosos premios y admirado por su técnica, clase y sensibilidad tanto a la guitarra como a la voz, Schofield aportará ese toque de lujo que convertirá esta primera edición en una cita inolvidable. Las entradas están disponibles a través de la web de Giglon.