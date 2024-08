La playa en un lienzo de la mano de Cristina Vázquez

Los ratos en la playa, sentados al sol, o nadando entre las olas deberían durar para siempre. Son momentos de paz y tranquilidad que la pintora Cristina Vázquez plasma para siempre a través de sus pinceles con una precisión milimétrica, con un mimo preciosista que da espíritu de vida a cada una de sus obras. Una de ellas forma parte de la exposición colectiva Donde una tea alumbra que estará hasta el 1 de septiembre en la Sala Vimcorsa de Córdoba con 55 artistas figurativos de Andalucía. En su mayoría son pinturas, aunque también hay una importante selección de escultura.

Desde su Gabinete de las Maravillas, Cristina Vázquez, lleva el verano y las playas a numerosos puntos de España. Ha trabajado como restauradora y catalogadora en el Instituto del Patrimonio, Museo de Bellas Artes y el Museo de Artes y Costumbres de Sevilla. Fue en 2006 cuando decidió que había llegado el momento de que naciera el Gabinete de las Maravillas.

La autora retocando una de las obras / M. G.

Ella es una de esas personas a las que la pandemia les abrió nuevas oportunidades. "Prácticamente no paro de pintar desde 2020 cuando empezaron a encargarme paisajes de playas. No podíamos salir y era un modo de llevar el mar a casa". Con una media de 40 encargos al año y con la Navidad como una de las fechas claves para los encargos. "Son fundamentalmente playas y gente tomando el sol en la arena. Básicamente es la costa de Huelva. Son instantes donde la gente es feliz y no lo sabe. Es costumbrismo del siglo XXI".

Son cuadros de personas felices disfrutando de la naturaleza en una playa donde casi se puede tocar la arena fina, oír las olas romper y oler la brisa marina.

Cristina se considera una afortunada. Puede vivir de su trabajo, de una profesión que no solo le gusta, sino que le apasiona. "Puedo pasarme horas pintando, que no me pesa". Los encargos se pueden hacer a través de su web, https://www.elgabinetedelasmaravillas.com/. Aquí se pueden ver obras ya adquiridas y otras que se pueden comprar. Además, si se quiere alguna de las pinturas que ya están vendidas, Cristina Vázquez puede hacer una versión en la medida que el comprador quiera. En su web va renovando las pinturas cada cierto tiempo, convirtiéndola en una sala de exposición virtual donde todos pueden hacerse con una obra y llevar un trozo de playa al salón de casa.